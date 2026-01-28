La intérprete ha recibido en su trayectoria un premio Óscar a mejor actriz

Susan Sarandon, actriz estadounidense, recibirá el reconocimiento del Goya Internacional en la 40 gala de los Premios Goya se que celebrará el 28 de febrero en Barcelona.

La actriz Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026. EFE

La Academia de Cine de España destacó su «filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular; y su valiente compromiso político y social».

A Susan Sarandon (Nueva York, 1946) se le ha reconocido durante décadas como uno de los rostros más destacados del cine de Hollywood, admirado por amantes del cine de todo el mundo, según señaló la Academia en un comunicado.

Actriz destacada internacionalmente

La actriz ha sido protagonista de títulos como ‘Thelma y Louise’, ‘El cliente’, ‘Las Brujas de Eastwick’, ‘The Rocky Horror Picture Show’, ‘Atlantic City’, ’El ansia’ y ‘Pena de muerte’, por la que ganó el premio Óscar

Sarandon se suma de esta manera a Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, que han recibido este reconocimiento en ediciones anteriores.

El Goya Internacional tiene como objetivo reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo.

Susan Sarandon es «una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo», reseñó la Academia.

Enamorada de la cultura española

Desde el inicio de su carrera en los años 70, la actriz se decantó por personajes de carácter y siempre tuvo el propósito de no repetirse.

Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon o Richard Gere son algunos de los muchos compañeros de reparto, que acreditan su talento y su compromiso con la profesión y la sociedad en la que vive.

Ha recibido nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Óscar, por ‘Atlantic City’, ‘Thelma y Louise’, ‘El aceite de la vida’, ’El cliente’ y, finalmente, ‘Pena de muerte’, con la que consiguió la estatuilla de Hollywood con su papel de una monja que acompaña a un condenado a muerte.

Firme defensora de los Derechos Humanos, Sarandon creció en una familia numerosa siendo la mayor de nueve hermanos, se crió en la religión católica y siempre se ha confesado una enamorada de España.