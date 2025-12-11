La Concejalía de Parque Móvil de Telde invierte 7.265 euros en baliza V16 conectadas y homologadas por la DGT para 200 vehículos. Así, mejorarán la seguridad vial del personal municipal

Telde equipa 200 vehículos oficiales con las nuevas balizas V16 para adaptarse a la normativa de 2026. Ayuntamiento de Telde

La Concejalía de Parque Móvil del Ayuntamiento de Telde, dirigida por Miguel Rodríguez, ha incorporado recientemente 200 balizas V16 a su flota de vehículos oficiales, en una inversión que asciende a 7.265,30 euros. Estos nuevos dispositivos, cuyo uso será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026, sustituirán a los tradicionales triángulos de preseñalización en caso de avería o accidente.

La adquisición se ha llevado a cabo mediante un contrato menor con la empresa Manuel Olivera Rodríguez S.L. Encargada de suministrar el lote de balizas de la marca Daewoo.

Cada unidad cuenta con base magnética, conexión IoT, botón SOS, tarjeta SIM, geolocalización y una señalización inmediata visible a un kilómetro de distancia en 360 grados. Además, ofrecen una autonomía de hasta seis horas.

La seguridad vial es una prioridad

“Hemos actuado con celeridad para estar listos de cara a la puesta en marcha de la norma y garantizar que todos los vehículos oficiales dispongan del dispositivo obligatorio”, afirmó Miguel Rodríguez.

El concejal subrayó que la seguridad vial es una prioridad para el Ayuntamiento de Telde y que la incorporación de estas balizas “incrementará la protección en la carretera de nuestra plantilla municipal”.

Según detalla la Dirección General de Tráfico (DGT), las balizas V16 suponen un avance significativo en materia de seguridad vial. Se trata de dispositivos compactos de color amarillo, dotados de conectividad y capaces de emitir una luz intermitente de alta intensidad en 360º durante al menos 30 minutos.

Se usa en caso de emergencia

Los conductores deberán llevarlos en la guantera y, en caso de emergencia, podrán activarlos en cuestión de segundos colocándolos preferiblemente en el techo del vehículo.

Una vez encendidos, además de emitir la señal luminosa, transmitirán su ubicación en tiempo real a la plataforma DGT 3.0. Así, alertarán al resto de usuarios de la vía.

Con esta medida, Telde se adelanta a la normativa y refuerza su compromiso con la seguridad vial y la modernización de su parque móvil.