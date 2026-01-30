Este miércoles se detectó un episodio puntual de contaminación marina que motivó su cierre por prevención

El Ayuntamiento de Telde ha decretado este viernes la reapertura de las playas de Salinetas y Melenara, cerradas al público para el baño desde el miércoles por contaminación, tras confirmar que «las condiciones sanitarias y de seguridad son aptas» de nuevo, según ha anunciado.

Informa RTVC.

Informes favorables de Salud Pública e inspectoras sanitarias emitidos este jueves después del mediodía y una comprobación final realizada este viernes por técnicos municipales han llevado a adoptar dicha medida, explica en un comunicado la corporación.

Recordando que las playas citadas permanecían cerradas al baño desde este miércoles, 28 de enero, cuando se detectó un episodio puntual de contaminación marina que motivó, por prevención, la adopción de medidas cautelares y la prohibición temporal del uso de las zonas de baño.

Telde ordena la reapertura de las playas de Salinetas y Melenara, aptas ya para el baño.

Restos de residuos en la arena

El Ayuntamiento relata que durante la mañana de este viernes, a primera hora, se llegó a visualizar la presencia de pequeños restos de residuos en la arena, si bien estos no se correspondían con nuevos episodios de contaminación, y que a lo largo del resto de la jornada no se ha vuelto a detectar ningún indicio anómalo, según las comprobaciones realizadas por el personal del servicio de Playas, Vigilancia y Socorrismo, así como por agentes de la Policía Local y la Unidron, la unidad de drones del cuerpo policial.

Y especifica que las inspecciones efectuadas confirman que las condiciones sanitarias y de seguridad son aptas, motivo por el cual el Ayuntamiento ha procedido a firmar el decreto de apertura, permitiendo nuevamente el disfrute de ambas playas con total normalidad.