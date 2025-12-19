El informe técnico del Gobierno de Canarias confirma que las aguas de las playas de Telde de Salinetas, Aguadulce y Ojos de Garza ya son aptas para el baño

El Ayuntamiento de Telde ha abierto este viernes las tres playas del municipio que permanecían cerradas, al contar con un informe de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario que confirma que las aguas reúnen las condiciones sanitarias aptas para el baño.

Se trata de las playas de Salinetas, Aguadulce y Ojos de Garza, que aún permanecían cerradas de manera preventiva tras los episodios de contaminación por restos orgánicos derivados de la muerte masiva de peces en las jaulas marinas ubicadas frente al litoral de Telde, ha precisado el Consistorio en un comunicado.

Esta mañana, inspectoras de Salud Pública realizaron nuevas visitas de control y verificación en el litoral teldense, constatando que los parámetros analizados cumplen con la normativa vigente. Como resultado de estas inspecciones, se ha recomendado el levantamiento de la prohibición de baño.

Telde reabre al baño todas sus playas tras un informe favorable de Salud Pública. En la imagen de archivo, la playa teldense de Tufia. RTVC

El Ayuntamiento ha recordado que el miércoles se procedió a la reapertura de la playa de Tufia, mientras que este jueves fue reabierta la playa de Melenara, tras contar en ambos casos con los correspondientes informes sanitarios favorables.

Reaperturas con «rigor técnico»

El Ayuntamiento de Telde ha insistido en que todas las reaperturas se han efectuado con «rigor técnico y basadas exclusivamente en criterios sanitarios, manteniendo como prioridad absoluta la protección de la salud de la ciudadanía».

Asimismo, ha indicado que la reapertura de las playas no supone el cierre del proceso de investigación que continúa abierto para esclarecer lo ocurrido y depurar posibles responsabilidades.

Desde el inicio de esta situación, el Consistorio ha mantenido un seguimiento constante del litoral, reforzando la vigilancia, colaborando con las administraciones competentes y trasladando a la ciudadanía información veraz y actualizada, siempre sustentada en informes técnicos y sanitarios, recalca en su nota.