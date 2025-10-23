Este viernes, Televisión Canaria dedica su franja de prime time al Día Internacional contra el Cambio Climático con la emisión de ‘Mariposas negras’ y ‘Éxodo climático’

Dos producciones que reflexionan sobre el impacto social del calentamiento global y las migraciones climáticas

Con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático, que se conmemora este viernes 24 de octubre, Televisión Canaria presenta una doble sesión de cine firmada por el director garachiquense David Baute. A las 22:40 horas, abre la cita el largometraje de animación ‘Mariposas negras’, ganador del Goya a Mejor Película de Animación 2025, seguido del documental ‘Éxodo climático’, que inspiró esta obra. Dos producciones que reflexionan sobre las consecuencias humanas y medioambientales de la crisis climática.

‘Mariposas negras’, estrenada en 2024 y basada en hechos reales, retrata la realidad migratoria de Shaila, Tanit y Valeria, tres mujeres procedentes de distintas regiones del planeta unidas por una misma tragedia: el cambio climático las obliga a abandonar sus hogares y comenzar de nuevo.

En Ghoramara, una isla del sur de la India, Shaila ve cómo la subida del nivel del mar anega las cosechas. En Turkana, al norte de Kenia, Tanit y su familia huyen de la sequía. Mientras, en el Caribe, Valeria y los suyos se enfrentan a la devastación de su pueblo tras el paso de un huracán.

Basada en tres historias reales

Baute comenzó a seguir las historias de estas tres mujeres hace una década, cuando las documentó por primera vez en ‘Éxodo climático’ (2020). Aquella investigación sirvió de punto de partida para ‘Mariposas negras’, escrita por Yaiza Berrocal y dibujada a mano por varios artistas canarios, una producción que combina animación y realidad para poner rostro al drama de las migraciones climáticas.

A continuación, a las 23:50 horas, Televisión Canaria emitirá ‘Éxodo climático’, el documental del mismo director que antecede a la película y recoge por primera vez los testimonios originales de Shaila, Tanit y Valeria.