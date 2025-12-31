Televisión Canaria despide 2025 y da la bienvenida a 2026 con una programación especial cargada de música, humor, deporte y emociones y con la emisión de las tradicionales Campanadas de Fin de Año desde El Hierro

Informa: Redacción Informativos RTVC

Televisión Canaria ha preparado para este 31 de diciembre una programación especial con la que despedir el año y recibir 2026 desde distintos puntos del Archipiélago, combinando espectáculo, información, deporte y solidaridad.

La cadena pública emitirá la tradicional Campanadas de Fin de Año desde La Frontera, en El Hierro, desde el terrero de lucha Ramón Méndez, y con cuatro rostros muy conocidos de esta casa: Eloísa González, Elvis Sanfiel, Mayer Trujillo y Matías Alonso. En el propio terrero se ha instalado un reloj gigante digital que marcará las campanadas para dar la bienvenida al 2026. Este martes, 30 de diciembre, ya se ha sincronizado con el Campanario de Joapira para que todos los asistentes puedan seguir las campanadas sin problemas desde cualquier isla canaria.

Campanario de la Joapira, La Frontera, El Hierro. Imagen holaislascanarias.com

Música, humor y solidaridad

La gran cita musical llegará con la Gala “Sobre el Mismo Mar”, que reunirá en Lanzarote a un destacado elenco de artistas y humoristas canarios en un espectáculo concebido como un canto colectivo a la paz, la convivencia y la identidad compartida del pueblo canario. El escenario del Charco de San Ginés acogerá una noche inolvidable en la que el timple será el hilo conductor, con la participación de figuras como Braulio, uno de los grandes protagonistas de la velada, junto a Pedro Guerra, Los Sabandeños, Olga Cerpa, Ale Acosta y Germán López.

El humor también tendrá un papel destacado en esta despedida del año. Aarón Gómez, Darío López, Petit Lorena y Kike Pérez pondrán la nota de risa en Los Jameos del Agua, en una gala que acompañará la retransmisión de las Campanadas.

La jornada arrancará mucho antes con deporte y solidaridad. A partir de las 4:30 de la tarde, Televisión Canaria saldrá a la calle para ofrecer en directo la tradicional San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, y posteriormente la San Silvestre lagunera, llevando a los hogares canarios el ambiente festivo de las últimas horas del año.

Además, a las 7:30 de la tarde, Tania Sánchez presentará el Resumen del Año de los Servicios Informativos, una mirada a lo más destacado de 2025, marcado por cuestiones clave como la migración, la crispación política y el problema de la vivienda.

La programación especial de Nochevieja arrancará justo después del Telenoticias Dos, a las 20:55 horas, para acompañar a la audiencia en una noche única que unirá música, humor, información y tradición, y que volverá a situar a Televisión Canaria como punto de encuentro para despedir el año y recibir 2026 desde La Frontera.