El Servicio de Atención al Usuario (CAU) y la Oficina del Espectador centralizarán el soporte técnico y las consultas de la audiencia durante el temporal

Televisión Canaria recuerda a su audiencia, ante la situación meteorológica y posibles efectos de la borrasca Therese que afecta estos días a Canarias, que dispone de distintos canales de contacto y servicios técnicos para comunicar cualquier anomalía o interrupción en la recepción de la señal de televisión. ​El Servicio de Atención al Usuario (CAU) y la Oficina del Espectador centralizarán el soporte técnico y las consultas de la audiencia durante el temporal.

Televisión Canaria recuerda los canales de atención a los usuarios ante posibles incidencias por la borrasca Therese. Nieve en el Roque de los Muchachos. Imagen cedida

En este sentido, para la comunicación de problemas técnicos el operador Cellnex Telecom ofrece asistencia de lunes a viernes, en horario de oficina, través del teléfono 900 535 472 o correo electrónico infoservicio@cellnextelecom.com. Durante el fin de semana, la llamada se derivará a una locución informativa con los horarios de atención, recordando también la posibilidad de contactar mediante la citada dirección de correo electrónico.

​Para cualquier otra consulta, duda o sugerencia relacionada con la programación o el servicio público, los espectadores tienen a su disposición la Oficina del Espectador, accesible de forma permanente a través de la página web oficial rtvc.es/oficina-del-espectador/.

Colaboración de los espectadores a través de WhatsApp

Asimismo, Televisión Canaria agradece la colaboración de la audiencia en estos episodios de meteorología adversa y, con el fin de reforzar la cobertura informativa durante la borrasca Theresa, pone a disposición de los espectadores el número de WhatsApp 637 344 344, para que puedan enviar testimonios, fotografías y vídeos originales de lo que esté ocurriendo en su zona. Se recuerda que el material remitido debe ser propio, grabado por los propios usuarios y no reenviado desde otros chats o redes sociales, con el fin de simplificar los procesos de verificación que siempre se realiza de estos materiales para evitar la difusión de bulos y desinformación y facilitar su posible utilización en los servicios informativos.

La cadena pública mantendrá activados todos sus recursos técnicos y humanos mientras dure esta situación, reforzando la actualización permanente en televisión, radio, web y redes sociales oficiales, con el objetivo de asegurar que la ciudadanía disponga de información puntual, contrastada y de servicio público en todo momento.

Con estas medidas, Televisión Canaria reafirma su compromiso con los hogares del Archipiélago, trabajando para garantizar tanto la correcta recepción de la señal como el acceso a información fiable durante cualquier incidencia que pueda afectar al normal seguimiento de la programación.