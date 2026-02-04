Televisión Canaria registra un 8,1% de share y 332.000 espectadores este martes

El concurso ‘Cógeme si puedes’ logra su mejor dato del año y las Murgas de Las Palmas de Gran Canaria firman su mejor seguimiento desde 2023

Imágenes de la entrega de este martes de ‘Cógeme si puedes’. El concurso sembró su mejor dato de 2026.

Televisión Canaria alcanzó un 8,1% de cuota de pantalla durante la jornada de ayer, martes 3 de febrero. Un total de 332.000 canarios conectaron en algún momento con la cadena pública en un día marcado por el récord anual de ‘Cógeme si puedes’. El concurso de sobremesa registró su mejor seguimiento de 2026 con un 11,6% de cuota de pantalla y una media de 35.000 espectadores. El formato alcanzó una audiencia acumulada de 61.000 personas, consolidándose como la emisión más competitiva de la jornada.

Estos registros sitúan a la cadena en una línea de crecimiento, apoyada en el buen rendimiento de las emisiones del resto de la tarde y el seguimiento de los actos del Carnaval.

Consolidación en la tarde con la actualidad

Esta tendencia favorable tuvo continuidad con el programa de actualidad ‘Ponte al día’, que consiguió un 10,3% de cuota de pantalla y una media de 21.000 espectadores, y llegó a reunir en algún momento de su emisión a hasta 79.000 canarios. Por su parte, el concurso ‘El tiempo vuela’ anotó un 8,1% de cuota de pantalla y una media de 22.000 espectadores.

La franja de tarde completó sus resultados con los registros de ‘Hay que verlo’. El espacio consiguió un 9,9% de cuota de pantalla y una media de 31.000 espectadores, sumando un total de 113.000 contactos durante su emisión.

Seguimiento del Carnaval

La programación especial de Carnaval también reforzó los resultados globales de la jornada. La retransmisión de la Segunda Fase del Concurso de Murgas de Las Palmas de Gran Canaria registró un 6,1% de cuota de pantalla y una media de 27.000 espectadores, lo que supone su mejor seguimiento desde el año 2023. Más de ciento cincuenta mil canarios conectaron con la retransmisión.