Televisión Canaria revive este sábado la gala de los Premios Dial 2026



A las 23:50 horas, justo después de ‘Noche de Taifas’, el canal público pone el broche a su programación con la emisión de una de las citas más destacadas del calendario musical en español

Televisión Canaria emite este sábado a las 23:50 horas, justo después de ‘Noche de Taifas’, la 30ª edición de la gala de los Premios Dial, celebrada este jueves 12 de marzo en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Una edición muy especial que conmemora tres décadas poniendo en valor la música en español y reconociendo a algunos de los artistas más destacados del panorama musical en nuestra lengua.

El especial permitirá disfrutar de un cartel que reúne a destacados artistas nacionales e internacionales y que cada año sitúa a Tenerife en el foco del panorama musical.

En esta edición, los artistas premiados han sido Luis Fonsi, Laura Pausini, Leire Martínez, Pablo Alborán, Carlos Vives, Sergio Dalma, Pablo López, Amaral, Café Quijano, Ezio Oliva, Marta Sánchez, Nil Moliner, Funambulista, Antoñito Molina, Depol, Antonio José, Merche y Kany García.

Además, Ana Torroja, Luz Casal, Mónica Naranjo y Antonio Carmona recibirán los Premios Dial a la Trayectoria, un reconocimiento a sus destacadas carreras y a su contribución artística y cultural a la música en español.

La gala estará presentada por Leire Martínez, quien además recibe en esta edición su primer Premio Dial.

El evento reunirá sobre el escenario a numerosas figuras de la música, la cultura, la televisión y la creación de contenidos digitales, que participarán en la entrega de los premios tras desfilar por una de las primeras grandes alfombras rojas del año.

Con esta emisión, Televisión Canaria acerca un año más a los espectadores una de las grandes citas culturales que se celebran en las Islas, poniendo en valor la música en español y la trayectoria de sus artistas.