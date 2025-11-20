El arranque de la segunda vuelta de la Liga de Fuerteventura se podrá seguir este viernes a través del canal de Deportes de Youtube y el domingo en Televisión Canaria

Este domingo 23 de noviembre a las 17:50 horas, Televisión Canaria emite una nueva entrega de ‘Terrero y Gloria‘ desde la capital de Fuerteventura que también podrá seguirse el viernes previo en directo a las 20.15 horas a través del canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube.

El programa de lucha canaria ofrecerá el arranque de la segunda vuelta de la Liga Cabildo de Fuerteventura de Primera y que enfrentará en el Terrero de Puerto Cabras al Rosario CL y al vigente campeón del torneo; el Saladar de Jandía. El equipo capitalino está apuntalado por el incombustible herreño Tomasín Padrón (estrenando categoría de puntal “B”) y los sureños cuentan con uno de los mejores puntales de la actualidad: Miguel Hernández “El Majorero”.

‘Terrero y gloria’ conectará en la previa con el plató donde Beatriz García y José Manuel Pitti analizarán todas las claves del enfrentamiento y los puntos fuertes de cada escuadra y los puntales.

Tras finalizar el encuentro, narrado por Willy Rodríguez Calero, comentado por David Yanes y con las entrevistas de Jorge Benítez, el programa continuará repasando la actualidad en las diferentes competiciones desde el set de “Terrero y Gloria” montado sobre la arena del terrero de Puerto del Rosario.

Se analizará la actuación estelar del joven Diego Fuentes “El Bombero”. El bregador juvenil del CL Victoria se consagró en la Primera categoría de la lucha. Por su parte, Nereida Alonso llevará a la audiencia hasta Gran Canaria para un entrenamiento muy especial con una de las mejores luchadoras de la actualidad; la destacada del CL Santa Rita, Lorena Mateo.

Por supuesto no faltará el particular punto de vista de Juan Antonio Cabrera, nuestro “Pollito de la arena”, que nos trae una nueva entrega en este arranque de temporada.

Cerramos con la recién estrenada sección de Juan Espino Dieppa, que trae cada semana su particular punto de vista sobre diferentes temas de actualidad de la lucha canaria.