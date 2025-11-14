Se podrá ver el sábado en directo en el canal de YouTube de Deportes TVC y el domingo por TDT en Televisión Canaria

Este fin de semana, Televisión Canaria ofrece una doble cita con la lucha canaria en ‘Terrero y Gloria‘. El sábado, 15 de noviembre, en directo a las 20:15 horas por el canal de YouTube de Deportes de TVC, y el domingo a las 17:50 horas en la emisión por TDT, los espectadores podrán disfrutar del encuentro de la Liga Cabildo de Fuerteventura de Primera, que enfrentará al Unión Tetir y al CL Maxorata desde el Terrero de la Vega de Tetir, en Puerto del Rosario.

El Unión Tetir, bajo la dirección del puntal “B” Saúl Jiménez, recibe al que fuera su equipo durante seis temporadas, en un enfrentamiento cargado de emoción. El conjunto majorero afronta el encuentro con las bajas de los destacados “A” Samuel Torres (lesionado) y Tino Rodríguez (por sanción).

Por su parte, el CL Maxorata de Tarajalejo presenta un plantel casi renovado, con incorporaciones destacadas como el puntal “A” Kiren González y el puntal “C” Agustín “Tino” Matoso, ex del Unión Antigua.

Análisis previo con las claves de la jornada

En la previa, Beatriz García y José Manuel Pitti analizarán desde el plató todas las claves del encuentro, mientras que la narración correrá a cargo de Willy Rodríguez Calero, con los comentarios de David Yanes y las entrevistas de Jorge Benítez.

El programa continuará repasando la actualidad de las distintas competiciones en las islas y ofrecerá los mejores resúmenes del fin de semana. Además, Nereida Alonso nos llevará hasta Gran Canaria para conocer un entrenamiento con la luchadora Lorena Mateo, y viviremos desde dentro una intensa luchada en la “bombonera de Santa Rosa de Lima” con el nuevo mandador del US Guamasa.

No faltarán las secciones habituales de Juan Antonio Cabrera, “el Pollito de la arena”, y de Juan Espino Dieppa, con su particular mirada sobre la actualidad del deporte vernáculo.