La calima afectará este sábado a las cumbres y medianías de todas las islas con mayor incidencia en Lanzarote y Fuerteventura

Llega la calima a las islas y suben las temperaturas. Grafismo RTVC.

Este fin de semana tendrá especial incidencia la calima en las medianías y en las cumbres. Se podrán alcanzar los 200 ug por metro cúbico en varios puntos de las islas más orientales y Tenerife.

Predominarán los intervalos nubosos de tipo medio con la posibilidad de alguna lluvia débil en el interior de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

Las temperaturas máximas suben ligeramente y las mínimas bajan en el este y sureste de Gran Canaria. Mientras, los termómetros subirán en Fuerteventura, en la costa oeste de Tenerife y también de Gran Canaria, así como en el sur de Lanzarote.

En cuanto al viento, soplará mayormente de componente este en las islas más orientales, y del noreste en las occidentales, y del este y sureste en medianías en donde se notará más el polvo en suspensión.

Y en el mar, habrá mar de fondo del noroeste con olas entre los 2 – 3 m en costas abiertas al norte y en canales entre islas. En costas del sur predominará la marejada. Y en costas del este y sur de Fuerteventura y Lanzarote habrá marejadilla.

Previsión del tiempo por islas:

-EL HIERRO: Cielos poco nubosos en general. Algo de nubosidad baja por la mañana en el NE y a últimas horas de la tarde. Temperatura máxima de 17 grados de máxima en la capital. Viento del NE y del E en medianías.

-LA PALMA: Habrán nubes de tipo bajo en la vertiente NE y nubes altas que cruzarán de S a N y el viento será del NE y del E-SE en medianías. Temperatura máxima de 23 grados en la capital.

-LA GOMERA: Cielos con algo de nubes en el interior y N de la isla. Viento flojo variable y temperaturas entre 18 y 24 grados en la capital.

-TENERIFE: Jornada más seca con algunos intervalos nubosos de tipo bajo en el NE y en el interior de la isla. Pueden dejar algún chubasco en El Teide. De resto, la calima ganará presencia y el viento será del NE flojo en costas y en medianías de E-SE. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 23 grados en la capital.

-GRAN CANARIA: Jornada marcada por la calima donde será más intensa en la vertiente S y SE. Viento moderado del NE, siendo del E-SE en medianías y cumbres y la temperatura máxima será de 23 grados en la capital.

-FUERTEVENTURA: Predominarán los cielos con nubes altas que cruzarán la isla de S a N. Viento de componente E y la calima irá en aumento. Temperatura máxima de 22 grados en Puerto del Rosario.

-LANZAROTE: Cielos de nubes altas donde la calima ganará presencia. Viento del NE que rolará al E y temperaturas que irán desde los 16 hasta los 22 grados en Arrecife.

-LA GRACIOSA: Predominio de nubes altas en la isla con viento del SE y calima en aumento. Temperaturas que irán desde los 22 a los 17 grados en Caleta de Sebo.