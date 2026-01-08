La borrasca Goretti no afectará a Canarias, según las previsiones

Las islas seguirán con temperaturas frías estos primeros días de 2026 y esta tarde podría entrar algo de calima a las islas orientales

Cencellada en el Parque Nacional del Teide.

Según las previsiones meteorológicas la borrasca Goretti que está ahora mismo al norte de Francia no afectará a Canarias. Sí se prevé que deje lluvia y viento en gran parte de la Península.

En Canarias hemos empezado el año con lluvias ocasionales y con temperaturas propias del invierno en el archipiélago. Esas temperaturas se mantendrán.

Posibilidad de algo de calima en las islas orientales

Esta tarde de jueves el viento cambiará de dirección y esa situación podría originar la entrada de algo de calima a Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

La previsión meteorológica apunta a que las temperaturas seguirán siendo frías en general y habrá heladas en las cumbres a primera hora de las mañanas.