Torres: El 80 % del Decreto Canarias no está incluido en la Agenda Canaria

Ángel Víctor Torres asegura que en el decreto que Canarias quiere llevar al Consejo de Ministros solo se incluye una medida de la Agenda Canaria: el 75% de subvención para la ayuda a los residentes en el transporte

No cumple con lo pactado

El secretario general del PSOE en las islas, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes que el 80 % de los asuntos que el Gobierno de Fernando Clavijo quiere incluir en el llamado ‘Decreto Canarias’ no forma parte de la Agenda Canaria que suscribieron Coalición Canaria y su partido.

Así, por ejemplo, no se incluye la bonificación del 60 % del IRPF para La Palma para el año 2028, pues se estableció solo hasta 2027, ni tampoco se incluye a las islas verdes en la esa deducción.

Tampoco se incluye que Canarias participe en la tributación del Estado ni la petición de más de 40 millones de euros para infraestructuras educativas, ha dicho Torres.

‘Decreto Clavijo’

El ‘Decreto Canaria’s -al que el PSOE se refiere como ‘Decreto Clavijo’- «tiene 35 artículos y una veintena de disposiciones adicionales. Y solo hay una coincidencia: el 75% de subvención para la ayuda a los residentes en el transporte. El resto es distinto», ha insistido el secretario general de los socialistas.

Torres ha recordado que el PSOE firmó con Coalición Canaria la Agenda Canaria que obliga a las dos partes hasta el año 2027 en los términos acordados.

«Si (el Gobierno de Canarias) quiere hacer una propuesta que es una solicitud, cada uno puede hacer lo que considere», ha dicho.

«El Gobierno de España seguirá tendiendo la mano a todos los grupos políticos con los que hemos firmado acuerdos, en este caso también Coalición Canaria y estoy convencido de que seguiremos hablando», porque «hay un grado de cumplimiento altísimo de la Agenda Canaria» por ambas partes, ha alegado el ministro.