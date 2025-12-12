En Canarias, el seguimiento en las movilizaciones de médico ha supuesto según los sindicatos un 60%

Este viernes finalizan las movilizaciones de los médicos en toda España, tras cuatro días de paros. En Canarias, el seguimiento según los sindicatos, ha sido del 60%, mientras la consejería sitúa mencionada participación en casi un 23%.

Por su parte, los trabajadores y el Ministerio han acercado posturas y el próximo miércoles, se celebrará una nueva reunión.

Desde el comité de huelga ya se ha asegurado que tendrán que recogerse la mayoría de las reivindicaciones para valorar si cancelar o no, las movilizaciones y las posibles huelgas previstas para enero.