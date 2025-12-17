Tras la borrasca Emilia, toca hacer frente a los daños causados

Los expertos destacan la importancia de tener una póliza de seguro contratada para poder hacer frente a los daños causados por los fenómenos meteorológicos

Algunas de las incidencias en Santa Cruz de Tenerife han sido provocadas por las fuertes rachas de viento / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El paso de la borrasca Emilia por el archipiélago canario ha provocado numerosas incidencias en distintas islas, con especial impacto en Gran Canaria y Tenerife. Entre las consecuencias del temporal se registraron vuelos cancelados, inundaciones en bajos, caída de árboles o ramas y la suspensión de numerosos actos culturales, deportivos y festivos. Sin embargo, uno de los efectos más destacados ha sido la caída del suministro eléctrico en varios puntos de las islas.

En Gran Canaria, vecinos del barrio costero de La Garita denunciaron la falta de alumbrado público en varias calles durante casi tres días. Según aseguran, la ausencia de luz supuso un riesgo para el tránsito de peatones y vehículos. Desde el Ayuntamiento, no obstante, afirman no tener constancia de esta incidencia y recuerdan que las administraciones cuentan con un canal directo con la compañía eléctrica para comunicar este tipo de problemas.

Situación similar la que se vivió en el norte de Tenerife, concretamente en el barrio de La Vera, en Puerto de la Cruz, donde 25 clientes permanecieron sin suministro eléctrico hasta la tarde de este martes, cuando se logró su restablecimiento.

Desde la compañía eléctrica Endesa se señala que los equipos técnicos han trabajado sin descanso desde el pasado viernes y destacan la dificultad añadida que supone la lluvia y el viento para las labores relacionadas con la red eléctrica. La compañía ha confirmado que el suministro ya ha sido restablecido en las viviendas del norte de Tenerife, aunque existen dos casos concretos en los que no ha sido posible por tratarse de problemas particulares.

Daños por el oleaje

El fuerte oleaje también dejo daños en las zonas costeras más expuestas al temporal de mar. En Tenerife se registraron destrozos en áreas de baño, como las de la costa de La Laguna, mientras que en el norte de Gran Canaria, especialmente en el municipio de Gáldar, varios núcleos costeros como Dos Roques o El Agujero sufrieron el impacto directo del embate de las olas.

Oleaje en la costa de La Laguna, Bajamar. Imagen EFE

Precaución con los desprendimientos

Las autoridades han advertido de que, una vez pasada la borrasca, existe riesgo de desprendimientos y corrimientos de tierra en las islas más castigadas por el temporal.

Emilia provocó en Gran Canaria numerosos desprendimientos en el interior, lo que obligó a los ayuntamientos a priorizar la limpieza de las vías. En la Vega de San Mateo, por ejemplo, la carretera GC-400 quedó cortada en el acceso a Aríñez tras la caída de un muro. En San Bartolomé de Tirajana, los derrumbes se convirtieron en el principal problema causado por la borrasca, con cortes temporales en varias carreteras, ya reabiertas.

Otro incidente destacado se produjo en el barranco de Arguineguín, donde la rotura de un canal generó una catarata de agua que arrastró piedras y tierra bloqueando la carretera y obligando a su limpieza antes de restablecer la circulación.

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución en los desplazamientos por zonas susceptibles de desprendimientos, más aún cuando sigue lloviendo y continúa las rachas de viento que pueden ser en algunos puntos muy fuertes.

Importancia de tener una póliza de seguro

A parte de la luz, también hay muchas afectaciones por particulares por humedades o desperfectos en viviendas o incluso en las propias comunidades de vecinos, con caída de cascotes, por ejemplo.

Dimas Alayón, director Caser Seguros, ha indicado, en declaraciones al programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’, que primero, «lo que hay que tener es un seguro contratado. Una vez que tengamos el seguro contratado, habría que ver las condiciones de la póliza. Normalmente, por ejemplo, por lluvia está cubierto el tema de humedades siempre. Cuando estamos hablando ya de una inundación grave, imaginemos que se desborda un barranco o hay un embate de mar y demás, ahí actuaría ya el Consorcio de Compensación de Seguros. Pero para que actúe, sí que es necesario que tengamos esa póliza contratada siempre·.

En los casos de desprendimientos por efecto del viento, Alayón señala que en esos casos “depende de la velocidad del viento. Habría que comprobar la velocidad. Si superase 120 kilómetros por hora, actuaría también el Consorcio. Luego habría que ver las condiciones de la póliza que tenemos contratada para ver cuáles son los topes máximos que propone la póliza para que esté cubierta. En nuestro caso, por ejemplo, a partir de 80 kilómetros por hora estaría cubierto los daños que pueda causar el viento».