Este mes de octubre se incorporan a la parrilla televisiva ‘Así somos’, ‘Entre nosotras’, ‘En otra clave’, ‘Como en casa’, y los concursos ‘Cógeme si puedes’ y ‘El tiempo vuela’

Después de un trimestre que ha dejado excelentes datos de audiencia, Televisión Canaria arranca el mes de octubre con la nueva temporada de algunos de sus programas de referencia. Una oferta televisiva para toda la familia que combina humor, actualidad, gastronomía y concursos.

Este fin de semana se incorporan a la parrilla el espacio de responsabilidad social ‘Así somos’, el magacine ‘Entre nosotras’ y el veterano programa de humor ‘En otra clave’. Una variada programación a la que se suman el próximo lunes ‘Como en casa’ y los concursos de sobremesa ‘Cógeme si puedes’ y ‘El tiempo vuela’.

En esta temporada 2025/26 el canal público reafirma su apuesta por los contenidos de proximidad, el talento canario y un entretenimiento de calidad, con el compromiso de seguir siendo la televisión de referencia en Canarias y un punto de encuentro para todos los espectadores del Archipiélago.

Actualidad y humor los fines de semana

Las tardes del fin de semana vuelve a llenarse de actualidad, entretenimiento e historias únicas con la segunda temporada de ‘Entre Nosotras‘, un magacín de actualidad producido por VIDERE TV y presentado por Jose Toledo, junto a Jéssica Déniz y Ana Trabadelo. Junto a los periodistas Ibán Padrón y Carlos Ventura, recorrerán las ocho Islas para seguir muy de cerca romerías, ferias, mercados y espectáculos, además de ofrecer entrevistas íntimas con grandes artistas que visitan Canarias.

También este sábado, 4 de octubre, regresa ‘Así somos’, el proyecto de responsabilidad social del ente público que busca fomentar la empatía y la inclusión sobre realidades que a menudo pasan desapercibidas.

Este domingo 5 de octubre, los espectadores podrán disfrutar deel humor de siempre gracias a una nueva temporada de “En Otra Clave”. El veterano espacio, presentado por Eloísa González, vuelve fiel a su cita a las 21:15 horas con divertidos sketches protagonizados por los entrañables personajes de Chona, Pancha, Servando, Ginés, Arturito y compañía, que forman ya parte del imaginario popular canario.

Después de una temporada que concluyó con excelentes resultados de audiencia, el programa comienza a preparar el terreno para lo que será su décima temporada en la televisión pública. Como anticipo, el equipo ofrecerá un pre-estreno muy especial desde la Plaza del Cristo, en San Cristóbal de La Laguna, coincidiendo con las fiestas patronales de la ciudad.

‘En otra clave’ desde la plaza del Cristo.

De lunes a viernes: Concursos de sobremesa y gastronomía

Las sobremesas de lunes a viernes se consolidan como la franja de los concursos de preguntas y respuestas, con especial presencia de temas canarios para profundizar en el conocimiento de nuestras ocho islas.

El lunes 6 de octubre, a las 15:15 horas, ‘Cógeme si puedes‘, inicia su quinta temporada poniendo a prueba los conocimientos de concursantes y espectadores. El popular presentador Dani Calero seguirá estando al frente de este espacio de preguntas y respuestas con el humor como protagonista.

Justo después, a las 16:30 horas, estrena su tercera temporada ‘El tiempo vuela’, presentado por Roberto Kampoff, con muchas sorpresas, nuevos participantes y un premio diario de hasta 6.000 euros.

Catha González y Kiko Barroso serán los encargados de aderezar la tarde noche de lunes a viernes con sabores de las ocho Islas en la tercera temporada de ‘Como en casa’. El espacio gastronómico continúa su recorrido por las cocinas y restaurantes canarios de lunes a viernes a las 19:50 horas. En la primera entrega, el programa visitará este lunes 6 de octubre el restaurante Dosss, en Las Palmas de Gran Canaria, capitaneado por el chef canario Óscar Mayer.