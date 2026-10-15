UD Las Palmas vs CD Castellón: los amarillos buscan reaccionar en casa

UD Las Palmas – CD Castellón se enfrentan en la jornada 10 de LaLiga Hypermotion: sábado 17 a las 20:00 (hora canaria). Las claves y precedentes del partido y sigue el resultado en directo, minuto a minuto

La UD Las Palmas espera frente al CD Castellón reaccionar y volver a la senda de la victoria frente a uno de los equipos más en forma en este tramo de la competición en LaLiga Hypermotion. El equipo amarillo recibe el sábado en el Estadio de Gran Canaria al tercer clasificado, que tan sólo se encuentra a un punto del ascenso directo. La Unión Deportiva busca un revulsivo tras perder en Son Moix y cambiar de entrenador.

Acción de juego durante el partido disputado por la UD Las Palmas ante el Eibar. Imagen LaLiga Hypermotion

Cómo llegan la UD Las Palmas y el CD Castellón al choque

Un equipo en busca de reacción

La UD Las Palmas acumula tres victorias, dos empates y cuatro derrotas tras nueve jornadas, con 13 goles a favor y 16 en contra. El último golpe llegó el domingo en Son Moix, donde el Mallorca ganó 3-1. Iván Jaime marcó el único tanto amarillo.

Esa derrota fue la cuarta de la temporada en Liga. Antes, el equipo había caído ante Burgos (1-2) y Eibar (3-2) y había empatado 2-2 con el Valladolid. Son tres encuentros seguidos sin ganar que han marcado el momento del conjunto canario.

Tras el partido en Mallorca, el club comunicó la salida de Rubén de la Barrera. Juan Manuel Rodríguez ha tomado el mando del equipo y se estrenará en el banquillo ante su afición.

La UD Las Palmas necesita mejorar su defensa ante un Castellón que apenas concede ocasiones. La presencia de Rodríguez en el banquillo añade una incógnita táctica. Sus primeros planteamientos y la alineación se conocerán con la convocatoria.

El Castellón, tercero y muy fiable atrás

El rival llega en una situación muy distinta. El CD Castellón es tercero con 20 puntos, a uno de Almería y Eibar, que lideran con 21. Suma seis victorias, dos empates y una derrota. Su mejor argumento es la defensa: solo ha encajado cuatro goles en nueve jornadas y ha marcado 15.

La visita llega al Estadio de Gran Canaria con la intención de seguir en la pelea por el ascenso directo.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas y Castellón

Los dos equipos ya se enfrentaron dos veces la temporada pasada en la categoría. El 30 de noviembre de 2025, el Castellón ganó 1-0 en Castalia con un gol de Suero. El 21 de febrero de 2026, en el Estadio de Gran Canaria, el choque acabó 1-1. Jesé adelantó a los amarillos de penalti y Fabrizio Brignani empató en el tiempo añadido.

Aquel duelo mostró que los partidos entre ambos suelen decidirse por detalles. El Castellón terminó con diez jugadores por la expulsión de Sienra y aun así encontró el empate al final.

Minuto a minuto, en directo, entre la UD Las Palmas y el CD Castellón

Alineaciones de ambos equipos

Estadísticas en vivo del partido Las Palmas – Castellón

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