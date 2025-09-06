El presidente venezolano acusa a Washington de buscar un cambio de régimen violento y anuncia la activación de la Milicia Bolivariana

Nicolás Maduro advirtió este viernes que un ataque de Estados Unidos desencadenaría en Venezuela una “etapa de lucha armada”, organizada y con participación de todo el pueblo. El mandatario venezolano realizó estas declaraciones tras activar la Milicia Bolivariana, con millones de ciudadanos alistados para reforzar la seguridad nacional ante posibles amenazas externas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una imagen de archivo | Europa Press / Marcos Salgado

Maduro instó a Donald Trump a abandonar lo que calificó como un plan de cambio de régimen violento en Venezuela y en otros países latinoamericanos. Pidió respeto a la soberanía y a la paz de la región, al tiempo que denunció la política estadounidense como un intento de desestabilizar gobiernos independientes.

Escalada de tensión militar

El presidente de EE. UU. había advertido horas antes que derribará aeronaves militares venezolanas que representen un riesgo para tropas estadounidenses desplegadas en el Caribe. La amenaza llegó tras la denuncia del Departamento de Estado sobre dos aviones venezolanos que sobrevolaron un buque de la Armada norteamericana, aunque el Pentágono restó gravedad al hecho.

La tensión aumentó tras un incidente ocurrido esta semana, cuando fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación procedente de Venezuela, matando a once presuntos integrantes del Tren de Aragua. Mientras Washington los calificó de “narcoterroristas”, Caracas denunció que fueron once ejecuciones extrajudiciales, acusando a EE. UU. de violar el derecho internacional en aguas caribeñas.

El presidente insistió en que los informes de inteligencia estadounidenses difunden datos falsos y reiteró que su país “combate y triunfa” contra el narcotráfico. Finalmente, aseguró que su gobierno está abierto al diálogo. Pidió respeto en las conversaciones diplomáticas y advirtió que defenderá “la verdad de Venezuela cueste lo que cueste”.