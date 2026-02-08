Vecinos de Telde se manifiestan por unas playas limpias y seguras

Tras detectarse esta semana nuevamente manchas en la costa del municipio, vecinos de Telde han reivindicado este domingo unas playas limpias y seguras

Declaraciones: Leo Hernández, presidente de la Asociación de Vecinos Meclasa / Juan Antonio Peña, alcalde de Telde

Vecinos del municipio de Telde han vuelto a movilizarse tras detectar nuevamente manchas en la costa. Los residentes señalan a las jaulas marinas situadas frente al litoral como posibles responsables y reclaman su desmantelamiento definitivo.

La protesta se desarrolló en el propio mar, donde numerosos ciudadanos, subidos a tablas de surf, kayaks y buggies, se lanzaron al agua en una acción simbólica para reivindicar su derecho a disfrutar de playas limpias y seguras. Con esta iniciativa, buscan visibilizar su preocupación ante lo que consideran un problema recurrente.

Manchas aparecidas en la costa de Telde. Imagen Ayuntamiento de Telde

La movilización llega después de que el pasado miércoles varios vecinos alertaran de la presencia de una mancha de aspecto graso en el agua, similar —según indicaron— a la que el pasado mes de noviembre obligó al cierre de algunas playas del municipio durante varias semanas.

Descartan contaminación marina

Por su parte, los análisis realizados por el Gobierno de Canarias han descartado la existencia de contaminación marina. Sin embargo, los vecinos insisten en que estos episodios se repiten con frecuencia y califican la situación de “insostenible”, reiterando su petición de que se retiren las jaulas marinas ubicadas cerca de la costa.

La empresa responsable de la explotación de estas instalaciones ha negado cualquier tipo de responsabilidad en la aparición de las manchas.