El número de unidades transferidas fue 8.329 y se comparan a las vendidas durante el mes de enero de 2025

La venta de vehículos de ocasión en Canarias bajó el pasado enero en un 12,2 % en relación con el mismo mes del año anterior, con 8.329 unidades trasferidas, según informó este jueves la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

La venta de vehículos de ocasión en Canarias se reduce en un 12,2 %/ Archivo RTVC

Por otro lado, Ancove indicó que los turismos sumaron en dicho mes un total de 6.553 compras en las islas, una caída del 12,5 % interanual, y se vendieron 1.776 comerciales ligeros (furgonetas), un 11,2 % menos que en enero de 2025.

Descenso a nivel autonómico y nacional

Según los datos facilitados por la asociación, Santa Cruz de Tenerife registró el mayor descenso de las ventas de enero en la comunidad autónoma, con un 19,7 % menos de turismos vendidos (2.964) y un descenso del 17,7 % de las furgonetas (804).

En la provincia de Las Palmas se vendieron 3.589 turismos (-5,5 %) y 972 furgonetas de segunda mano (-4,9 %).

A nivel nacional el descenso fue de un 9 % de media, con una bajada del 8,8 % en la venta de turismos y de un 9,9 % en la de comerciales ligeros.