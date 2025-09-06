El sector señala que a la sequía se le suma la presencia de fauna silvestre, que está dañando el cultivo de la vid en Tenerife, isla también amenazada por la filoxera

Viticultores alertan de los daños de la fauna silvestre en las cosechas. Imagen de Archivo

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias alertan de los daños que causa la fauna silvestre en las cosechas de vid de Tenerife.

Así, a la preocupación por la filoxera, se le suma la presencia de poblaciones de perdices, conejos, muflones o gallinas asilvestradas, un problema que aseguran se acrecienta con la sequía.

Uno de los lugares más castigados de la isla es la finca de Guayero, en el Espacio Natural Protegido de Ifonche. Así, aseguran que este año no saldrá ni un racimo de las hectáreas de viñedo de secano de este enclave.

Informa RTVC

Bajada entre un 30 y 50% de la producción

Los viticultores aseguran que tienen poco margen para actuar, ya que no está abierta la veda para la caza. Así, añaden que esto merma aún más la cosecha de uva que este año ya viene lastradas por la climatología.

El sector cuantifica la bajada de entre un 30 y 50% la denominación de Abona, un descenso que será aún mayor en los viñedos de secano que, sin aporte de riego, dependen exclusivamente de la lluvia.