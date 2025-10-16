‘Yesterday’, una comedia musical que rinde homenaje a los Beatles

El filme dirigido por Danny Boyle plantea un mundo sin los Beatles y la historia de un músico que aprovecha la oportunidad de su vida

Este viernes, a las 22:40 horas, en Televisión Canaria

Televisión Canaria emite este viernes, a las 22:40 horas, la película ‘Yesterday’, una comedia musical dirigida por Danny Boyle, a partir de un guion de Richard Curtis (‘Love Actually’) y una historia de Jack Barth.

Protagonizada por Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon y el propio Ed Sheeran, quien se interpreta a sí mismo, la cinta se plantea ¿qué pasaría si el mundo olvidara por completo a los Beatles?

Su protagonista, Jack Malik, es un músico con dificultades que sueña con triunfar. Tras sufrir un accidente durante un apagón global, despierta en una realidad en la que nadie recuerda a la legendaria banda de Liverpool. Aprovechando la oportunidad, Jack comienza a interpretar sus canciones como si fueran propias, pasando de ser un artista desconocido a una estrella mundial de la noche a la mañana.

Sin embargo, el éxito tiene un precio. En medio de la fama y la culpa, Jack deberá enfrentarse a los dilemas éticos y personales que le plantea su inesperado ascenso, mientras su amiga y mánager de toda la vida, Ellie Appleton, intenta recordarle quién es en realidad.