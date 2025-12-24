A principios de los años 40 se consolidó como uno de los grandes acontecimientos populares del calendario español

El Sorteo del Niño se institucionalizó en 1941 impulsado por F. Roldán, entonces director general de Timbre y Monopolios. Desde sus orígenes, el sorteo marcó el comienzo simbólico de cada nuevo año y con el tiempo se convirtió en una cita fija para millones de personas.

Así fue el primer Sorteo del Niño

Ese mismo año, 1941, contó con cuatro series de 42.000 billetes cada una. Cada billete costaba 150 pesetas, dividido en décimos de 15. Se vendieron 166.668 billetes en aquella primera edición y la recaudación total alcanzó 25.230.000 pesetas.

Celebración del Sorteo de la lotería del Niño de 2025 | Pool

Cinco grandes premios

El sorteo ofrecía cinco premios principales por serie. El primero repartía 500.000 pesetas, el segundo 300.000, el tercer premio alcanzaba 150.000 pesetas y el cuarto y quinto repartían 75.000 y 50.000 pesetas, respectivamente.

El primer premio de 1941 correspondió al número 23.594. Ese número quedó consignado en Sevilla.

El salto a Sorteo Extraordinario

El éxito de 1941 impulsó un cambio decisivo. En 1942 pasó a denominarse Sorteo Extraordinario del Niño. Ese año contó con tres series de 56.000 billetes que costaban 250 pesetas cada uno, con décimos de 25.

El primer premio de 1942 fue el 52.434. El número se consignó en Murcia.

Otras fechas históricas

Aunque durante décadas se celebró el 5 de enero, desde 1999 el sorteo tiene lugar cada 6 de enero.

En 2012 se celebró en Cádiz para conmemorar la Constitución de 1812, ‘La Pepa’, y la Lotería Nacional.

El viaje más reciente del Sorteo del Niño fue en 2018, cuando se celebró en Ávila.