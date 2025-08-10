De forma local, no son descartables temperaturas de entre 41 y 44 grados en puntos del interior de Lanzarote y Fuerteventura

Imagen RTVC.

El intenso episodio de calor que sufren las islas se ha intensificado en las últimas horas y se ha percibido durante toda la noche en multitud de puntos. Un hecho que se ha debido al aumento de la llegada de calima a nivel superficial en Lanzarote y Fuerteventura. Así como en las medianías y zonas altas de las islas de Gran Canaria y Tenerife. Cabe recordar que el Gobierno de Canarias activó desde las 00:00 horas de este domingo la situación de prealerta por esta situación en las islas afectadas.

Este domingo se vivirá una jornada con las temperaturas máximas más altas de todo este episodio de calor, y unas máximas que alcanzarán o superarán los 35 o 40 grados en la mayor parte del archipiélago.

De forma local, no son descartables temperaturas de entre 41 y 44 grados en puntos del interior de Lanzarote y Fuerteventura, y de las medianías del sur y del oeste de Gran Canaria y de Tenerife. Estos valores podrían repetirse en la jornada del lunes, en las mismas vertientes referenciadas.

Temperaturas registradas a primera hora

Desde muy temprano ya los termómetros han reflejado en lugares como Playa Blanca, en Lanzarote los 36 grados, mientras que en Tinajo los 33 o a las 04.00 horas de la mañana en la estación de La Graciosa los 31 grados.

También en Haría, en la isla de Lanzarote a las 06.00 de la mañana se alcanzaron casi los 29 grados.

Bajada de los termómetros

La actualización de los modelos de predicción apunta a un descenso importante de temperaturas a partir del próximo jueves, 14 de agosto. No obstante, el departamento regional se mantiene monitorizando la situación para tomar nuevas medidas si fuesen necesarias.

