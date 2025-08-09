Canarias vive otra jornada de cielos despejados y con intervalos en franjas costeras del norte

El Médano. Imagen archivo RTVC.

Continúa el episodio de calor en las islas. Las temperaturas máximas superarán los 37-38 ºC en amplias zonas, principalmente en medianías, y las mínimas rondarán entre 25-28 ºC. Por ejemplo, en la cuenca de Tejeda e interior sur de Gran Canaria se superarán los 40 ºC, y de forma local en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

Así es que espera una jornada con cielos despejados y con intervalos en franjas costeras del norte. Además, la calima aumentará a partir de mediodía.

Cabe resaltar que en las zonas de costa, se percibirá algo de viento, siendo más fuerte en las vertientes noroeste y sureste.

Medidas ante el calor en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote ha activado el Plan de Emergencias Insular (PEIN), ante la situación de alerta máxima por altas temperaturas en Canarias, a partir de este sábado, 9 de agosto, y hasta su finalización por la Dirección general de Emergencias del Gobierno canario, en los siete municipios de la isla.

La activación del PEIN implicará que todos los organismos e instituciones públicas deberán suspender todas las actividades al aire libre de 11.00 a 19.00 horas, según ha informado el Cabildo de Lanzarote en nota de prensa.

Precauciones ante el calor

También se extremarán las precauciones para prevenir y evitar los riesgos asociados a este fenómeno meteorológico, si bien desde el Cabildo de Lanzarote se recomienda a los ciudadanos tener prudencia a la hora de protegerse del calor, así como para mantenerse hidratado frecuentemente y resguardarse en los lugares protegidos por el sol el mayor tiempo posible. Para cualquier solicitud de información deben llamar al teléfono 012.

Paisaje volcánico en Lanzarote. Imagen archivo RTVC.

Medidas en Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura ha informado que, debido a la activación del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de Fuerteventura (PEIN) ante la declaración de situación de alerta por temperaturas máximas, permanecerán cerradas las instalaciones de Castillo de Lara, Aula de la Naturaleza y Parque-merendero ‘Casa de Felipito’, dependientes del Cabildo, así como los campos de entrenamiento para perros de caza actualmente en funcionamiento.

Estas instalaciones, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa, estarán cerradas hasta la desactivación del plan, que se encuentra en fase de preemergencia desde las 00.00 horas de este sábado, 9 de agosto, y hasta la finalización de la situación de alerta máxima declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Activación PEIN

Asimismo, hasta la desactivación del PEIN se suspenden también todos los eventos de pública concurrencia y las actividades organizadas por el Cabildo de Fuerteventura en espacios abiertos o en las instalaciones que no reúnan las condiciones de climatización adecuadas entre las 09.00 y las 21.00 horas, durante toda la vigencia de la activación del PEIN.