Asprosu amplía la red asistencial en Gran Canaria

La Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas inaugura el nuevo centro ‘Carmen Delia Arencibia Quintana’

Informa: RTVC.

La Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas, Asprosu, ha abierto las puertas del centro diurno ‘Carmen Delia Arencibia Quintana’.

Inauguración del nuevo espacio de Asprosu ‘Carmen Delia Arencibia Quintana’. Cabildo de Gran Canaria

Con capacidad para 35 plazas ampliará la red asistencial en Gran Canaria. 15 de ellas son para el centro ocupacional y 20 para el centro de día. Asprosu atiene en la isla 189 personas, que con este nuevo centro pasarán a ser 224.

Este colectivo también atiende a menores y sus familias.

Proyecto estable

El Cabildo de Gran Canaria ha invertido 700.000 euros en la adquisición de este inmueble. El presidente, Antonio Morales, ha resaltado «la calidad de nuestras relaciones se mide por la atención a los más vulnerables».

Morales también ha subrayado que «el Cabildo de Gran Canaria dedica el 60% de su presupuesto a gasto social, para cohesionar a nuestra sociedad y garantizar igualdad de derechos a todas las grancanarias y grancanarios”.

Este nuevo centro permitirá, ha apuntado, «reducirá la lista de espera del servicio de admisión del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, disminuir la sobrecarga familiar, rebajar el tiempo de espera de las familias para una plaza de servicios de día y favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal”.

El Plan Sociosanitario de Gran Canaria contempla 2.000 camas y 400 nuevas plazas para los diferentes colectivos que forman el tercer sector.

La gerente de Asprosu, Carmen Delia Arencibia, ha agradecido que el centro lleve su nombre y ha adelantado que están pensando en abrir nuevos servicios en otros puntos de la isla. Arencibia ha señalado que la ubicación del nuevo centro «permitirá a los usuarios puedan ir al gimnasio del centro comercial, la piscina y el centro cultural».