Se mantiene el mal estado del mar y la alerta por fenómeno costero declarada este miércoles por el Gobierno de Canarias, que recuerda extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección

La jornada de este jueves en Canarias continúa marcada por la alerta por fenómenos costeros, un aviso que la Dirección de Emergencias del Gobierno canario activo este miércoles y que previsiblemente permanecerá activa hasta este viernes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para esta jornada intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios y viento flojo del noroeste.

Informa RTVC.

Hasta el momento, la alerta afecta a las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, así como al litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria, y a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de las costas del Archipiélago en los litorales este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, se mantiene la situación de prealerta.

El Gobierno de Canarias recuerda el mensaje de extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección, más aún tras la desaparición de una mujer que cayó al mar este martes a las 22:00 en la zona del muelle de Mesa del Mar, en el municipio tinerfeño de Tacoronte y cuya búsqueda se están realizando por tierra, mar y aire desde la zona de El Pris hasta El Sauzal.

Canarias continúa en alerta con olas de más de cuatro de altura. Imagen de Sheila Bolívar.

En la costa de Puerto de la Cruz, por ejemplo, el Ayuntamiento ha tomado medidas de seguridad como precintos y bandera roja ante la peligrosidad de los fenómenos costeros con olas de más de cuatro metros de altura. Se espera que alcancen los cinco metros con la pleamar.

Sin variaciones importantes

A medida del avance la jornada «la altura del oleaje disminuirá un poquito, aunque se continuará con mala mar» para finalizar el día con olas en las costas abiertas a las costas del norte y oeste de las Islas, que estarán entre los tres y los cuatro metros de altura, según ha explicado en Vicky Palma, responsable de Meteorología de RTVC. A primera hora de la mañana, en distintos puntos del Archipiélago «superaba» los cuatro metros, añade.

Imagen de satélite.

En líneas generales, la situación meteorológica de Canarias «no sufrirá gran variación». si bien, «nos hemos despertado con el cielo nuboso en todas las islas», que se sitúan por debajo de los 1.200 o 1.300 metros de altitud, por lo que la sensación térmica es que «no se note tanto frío» en las medianías más bajas y en las zonas de costa. En las cumbres, a pesar de que las temperaturas son «relativamente suaves se mantienen bastante bajas», señala la experta.

A mediodía y durante la tarde se intercalarán «ratos de sol tanto por el norte como por el sur y las nubes, en principio, no dejarán precipitaciones«. La probabilidad de precipitaciones prácticamente es nula aunque en su zona de estancamiento con el relieve nunca es descartable alguna llovizna», indicó Palma.

Las temperaturas a mediodía en la costa irán de los 20 a los 24 grados y habrá vientos del noroeste y del norte flojo en general, que aumentarán en algunos casos a moderado al llegar la noche.

Doce comunidades españolas en alerta

Una docena de comunidades autónomas, entre ellas Canarias, junto a Ceuta y Melilla tienen activos avisos este jueves por lluvia, viento y oleaje con mínimas de hasta 1ºC en Soria y Girona en una jornada marcada por un ascenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las rachas serán muy fuertes de viento de componente oeste en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Estrecho, Alborán, montañas del centro y sur y en amplias zonas del tercio oriental. Serán probables las precipitaciones persistentes en zonas de sierra del sureste peninsular.