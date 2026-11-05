La Consejería de Bienestar Social ha ordenado el cierre de cuatro recursos en Lanzarote y dos en Gran Canaria durante la actual legislatura. El Gobierno defiende que los mecanismos de inspección funcionan y distingue estas clausuras de la investigación judicial que afecta a la entidad Quórum Social 77

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha cerrado seis centros de acogida de menores migrantes desde 2024 por deficiencias en la atención, presuntos malos tratos o incumplimientos de las condiciones de habitabilidad. Cuatro de estos recursos se encontraban en Lanzarote y otros dos en Gran Canaria, según los datos facilitados por el departamento autonómico.

RTVC

El Ejecutivo regional sostiene que estos cierres demuestran que los mecanismos de inspección, supervisión y control funcionan y que la Administración actúa cuando detecta irregularidades que pueden comprometer la seguridad y el bienestar de los menores. Uno de los seis recursos clausurados dejó de funcionar durante los últimos tres meses, lo que evidencia que las actuaciones de seguimiento continúan abiertas.

Seis cierres al margen del caso Quórum Social 77

La Consejería subraya que los seis centros clausurados no guardan relación con los recursos de acogida gestionados por Quórum Social 77, la entidad que protagoniza una investigación judicial por presuntos malos tratos a menores migrantes. El procedimiento, iniciado en 2024, ha vuelto a cobrar actualidad esta semana después de que trascendieran nuevos detalles del sumario, una vez levantado el secreto de las actuaciones.

La investigación recoge presuntas agresiones, insultos, prácticas de aislamiento y otras conductas vejatorias hacia los menores. La Dirección General de Protección a la Infancia ha explicado que trasladó los hechos a la Fiscalía y que la entidad apartó y posteriormente despidió a los trabajadores señalados por su comportamiento.