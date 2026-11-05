El Gobierno autonómico quiere extender este modelo constructivo por el archipiélago para agilizar los plazos de ejecución, reducir costes y generar empleo. Ingenio, en Gran Canaria, acogerá una promoción de 19 viviendas destinadas al alquiler asequible para jóvenes, cuyas obras comenzarán en marzo de 2027

La construcción industrializada gana protagonismo en la estrategia del Gobierno de Canarias para afrontar la crisis habitacional. El Ejecutivo autonómico apuesta por extender este modelo constructivo con el objetivo de incrementar la oferta de viviendas, contribuir a moderar los precios del mercado inmobiliario y generar nuevas oportunidades de empleo, al tiempo que impulsa la modernización de un sector que necesita fórmulas más eficientes para responder a la demanda residencial.

Declaraciones: Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno / María Nieves Febles, decana del Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro

La iniciativa plantea una alternativa a los métodos tradicionales mediante la fabricación de buena parte de los elementos de las viviendas en instalaciones industriales, para trasladarlos posteriormente al terreno y completar allí el montaje. Este procedimiento permite acortar los tiempos de ejecución, optimizar los recursos y mejorar la eficiencia de los procesos constructivos, además de facilitar la incorporación de nuevas tecnologías.

Ingenio, proyecto piloto para impulsar el nuevo modelo

Uno de los ejemplos más avanzados de esta estrategia se encuentra en el municipio grancanario de Ingenio, donde el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento han firmado un convenio para impulsar la construcción de 19 viviendas industrializadas destinadas al alquiler asequible para jóvenes de entre 18 y 35 años.

El proyecto cuenta con una inversión estimada de 2,53 millones de euros y contempla la construcción en una parcela municipal de 565,32 metros cuadrados. Las viviendas tendrán superficies de entre 60 y 120 metros cuadrados y combinarán elementos prefabricados con técnicas tradicionales. El calendario previsto sitúa el inicio de las obras el 20 de marzo de 2027 y su finalización el 20 de enero de 2028.

La iniciativa también contempla un concurso de diseño para desarrollar un prototipo residencial que pueda servir de referencia a futuras promociones en Canarias. El proyecto deberá incorporar criterios de accesibilidad, eficiencia energética, sostenibilidad y calidad constructiva, además de valorar especialmente las soluciones industrializadas y los sistemas híbridos.

Imagen de archivo

Menos plazos y más modernización del sector

La apuesta autonómica no se limita a las promociones residenciales. En junio de 2026, el Gobierno regional y las patronales de la construcción de las dos provincias suscribieron un protocolo para impulsar esta modalidad mediante la creación de dos Oficinas Técnicas de Construcción Industrializada, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, con una dotación de 200.000 euros para cada asociación empresarial.

Estas oficinas prestarán asesoramiento técnico a empresas, profesionales y administraciones públicas, promoverán la formación especializada y facilitarán la incorporación de nuevas tecnologías. También trabajarán en la elaboración de procedimientos técnicos y en el seguimiento de proyectos piloto para favorecer la implantación de este sistema en el archipiélago.

Una alternativa que ya tiene presencia en las islas

La construcción industrializada no parte de cero en Canarias. En La Palma, algunas familias ya han recurrido a este modelo para reconstruir sus hogares tras la erupción volcánica. La experiencia de quienes han optado por esta alternativa constituye una referencia para valorar sus posibilidades de implantación en el resto del territorio.

El Gobierno autonómico pretende extender progresivamente este modelo a otros municipios. De hecho, Santa Cruz de La Palma figura entre los próximos destinos de esta estrategia, con la previsión de formalizar un convenio similar al de Ingenio.

La industrialización se incorpora así al conjunto de medidas con las que Canarias busca responder a uno de sus principales problemas sociales y económicos. El reto pasa ahora por convertir los proyectos piloto en promociones de mayor alcance y consolidar un tejido empresarial capaz de desarrollar esta actividad en las islas, teniendo en cuenta las particularidades logísticas de un territorio fragmentado y la necesidad de incrementar de forma efectiva la oferta residencial.