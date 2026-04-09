Canarias ultima el dispositivo de seguridad para la visita del Papa

Mandos de la Policía Nacional coordinan desde el terreno los planes de protección y logística ante la llegada del Pontífice el próximo junio

La Policía Nacional ya despliega su maquinaria logística en el archipiélago. Durante varios días, altos responsables del cuerpo han realizado una serie de reuniones y visitas técnicas en Canarias para coordinar el complejo dispositivo de seguridad que protegerá al Papa el próximo mes de junio. El objetivo central de estos encuentros de alto nivel se centra en garantizar que cada engranaje de la operación funcione con precisión quirúrgica ante un evento de magnitud internacional.

Imagen de una de las reuniones mantenidas estos días para ultimar el dispositivo de seguridad para la visita del Papa | Policía Nacional

Gran Canaria marcó el inicio de esta agenda de trabajo. Los mandos policiales se desplazaron desde Madrid hasta la Jefatura Superior de Policía para analizar los aspectos clave del despliegue. Durante la jornada, los agentes supervisaron la sala CEMAN, el centro neurálgico desde donde coordinarán a todas las unidades operativas. Tras este análisis técnico, los responsables mantuvieron una reunión sectorial enfocada exclusivamente en la organización de la visita papal.

Inspección de escenarios estratégicos

La planificación no se limitó a los despachos. En esa misma jornada, los técnicos inspeccionaron lugares emblemáticos de la capital grancanaria como el Obispado y la Catedral de Santa Ana. También evaluaron el Estadio de Gran Canaria, que figura como uno de los escenarios principales para los actos multitudinarios. Los agentes analizaron además el puerto y los espacios logísticos destinados a dar cobertura a la enorme cantidad de medios de comunicación que seguirán el rastro del Pontífice.

Al día siguiente, la actividad se trasladó a la Delegación del Gobierno. Allí, distintos responsables policiales mantuvieron reuniones institucionales para avanzar en la planificación del dispositivo y mejorar la comunicación entre las diferentes unidades participantes. Estas sesiones de trabajo buscan blindar la cooperación entre instituciones para evitar cualquier fisura en la seguridad pública.

Despliegue técnico en Tenerife

El foco de atención viajó posteriormente a la isla vecina. En Tenerife, la Policía Nacional celebró nuevas reuniones de coordinación en sus dependencias y en la Subdelegación del Gobierno. El equipo técnico realizó un estudio exhaustivo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde los especialistas examinaron minuciosamente los recorridos, accesos y zonas de afluencia de público, además de los itinerarios previstos para las comitivas oficiales.

Estas actuaciones cierran la fase de planificación avanzada de un operativo que movilizará a un gran número de agentes de diversas unidades especiales. La Policía Nacional mantiene un compromiso firme: «garantizar el correcto desarrollo de los actos y la seguridad de todos los asistentes en un evento de gran relevancia internacional». Con la hoja de ruta ya trazada, las islas se preparan para convertirse en un entorno de máxima seguridad durante la estancia del Santo Padre.