Candelaria se prepara para recibir a su patrona este sábado

El municipio tinerfeño de Candelaria espera con ilusión el regreso de la Virgen de Candelaria a su basílica tras la visita a Santa Cruz de Tenerife

La imagen de la Virgen de Candelaria tras su visita a la prisión Tenerife II | Carlos García

El municipio de Candelaria se prepara para vivir este sábado una de las jornadas más esperadas del año; el regreso de la Virgen de Candelaria a su basílica, tras su visita pastoral a Santa Cruz de Tenerife.

Desde primera hora de la mañana, vecinos y vecinas del municipio se concentrarán en Barranco Hondo, sobre las 7.15 horas, punto de entrada de la comitiva. Allí la esperarán con emoción junto a la alcaldesa, Mari Brito, y su grupo de gobierno. Brito ha asegurado que “estamos muy contentos de tener de vuelta a nuestra patrona, símbolo del municipio, de esperanza, unidad y fe”.

Tras este primer encuentro, la Virgen continuará su recorrido hacia Igueste, donde realizará una parada muy especial en la Residencia Virgen de Candelaria, compartiendo un momento emotivo con las personas mayores del centro.

Posteriormente, la comitiva avanzará hasta el Taller El Área, en la entrada del casco de Candelaria, donde se producirá el cambio de paso e iniciará la procesión. Allí será recibida por la Banda Las Candelas, dirigida por Mauro Fariña. También por la Hermandad de Labradores de San Isidro de La Orotava, que acompañarán a la imagen en su último tramo hasta la Basílica de Candelaria, donde se celebrará la eucaristía de peregrinos.

Itinerario previsto del sábado, 25 de octubre en Candelaria

-7.15 – 7.30 h. Acto de bienvenida al municipio.

Lugar: Barranco Hondo

-8.50 – 9.05 h. Visita a la Casa de Acogida.

Residencia de Mayores Virgen de Candelaria

-10.35 – 11.05 h. Cambio de paso e inicio de la procesión.

Lugar: Taller El Área

-12.20 – 13.30 h. Llegada a la Basílica y Eucaristía de peregrinos.

Lugar: Basílica de Candelaria

El Ayuntamiento de Candelaria invita a toda la ciudadanía a participar en esta jornada de encuentro, fe y emoción colectiva, que volverá a reafirmar el vínculo de todo el pueblo canario con su patrona.