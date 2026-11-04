El número de pacientes ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha se sitúa a primera hora de este miércoles en 22 personas, cuatro menos que el martes

Unos vagones del AVE permanecen en la zona este miércoles, día en el que se cumple una semana del accidente de Urda (Toledo). Imagen EFE

El funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que se celebrará en la Catedral de Toledo se oficiará el jueves 12 de noviembre a las 19:00 horas.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha informado este miércoles de la fecha en una rueda de prensa, en la que ha afirmado que en el funeral participará «toda la Archidiócesis de Toledo» para «pedir por las víctimas y acompañar a los familiares que llevamos en el corazón».

El funeral, que estará presidido por el arzobispo de Toledo, contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que hace una semana, el miércoles 28 de octubre, colisionaron dos trenes de alta velocidad, ha causado 69 fallecidos y 110 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales de Castilla-La Mancha por heridas de diversa consideración.

22 personas siguen hospitalizadas

El número de pacientes ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha se sitúa a primera hora de este miércoles en 22 personas, cuatro menos que el martes, y del total cuatro hospitalizados están en UCI.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que, a las 8:30 horas de este miércoles, los afectados en el accidente de tren de Urda, en el que han fallecido 69 personas, están ingresados en los hospitales de Toledo, Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Ciudad Real y Albacete.

En el Hospital de Toledo hay trece personas ingresadas por el accidente de tren, tres de ellos en UCI y diez en cama convencional, y desde la jornada de ayer se ha dado de alta a dos personas.

Además, en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan hay dos hospitalizados y se ha dado el alta a otras dos personas en las últimas horas; en el Hospital de Ciudad Real hay seis hospitalizados, uno de ellos en la UCI, y en el Hospital de Albacete hay una persona ingresada, en planta.

Desde que se produjo el accidente ferroviario el miércoles 28 de octubre, de los 110 hospitalizados iniciales en seis centros del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), se han dado 88 altas.

Por otro lado, ya se han entregado a sus familiares los restos mortales de 59 de las 69 personas fallecidas en el accidente, según la última información del Centro Integrado de Datos (CID).