El presidente de Canarias analiza en directo en Televisión Canaria las claves de su viaje institucional a Agadir y valora el anuncio del Gobierno sobre el decreto ley de regularización de migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró este martes en Agadir que el decreto ley anunciado por el Gobierno de España para la regularización de migrantes “evidencia el fracaso de la política migratoria del Gobierno de España y de Europa”. Así lo indicó durante una entrevista en directo en el programa ‘Buenos Días Canarias‘ de Televisión Canaria, en conversación con la presentadora Patricia Santana.

Clavijo fue crítico con el planteamiento del Ejecutivo central y advirtió de que “una vez que el control de fronteras ha fracasado, como reconoce el propio Gobierno, lo que no podemos permitir es que miles o cientos de miles de personas estén sin papeles en la economía sumergida o siendo presas de mafias”. Aun así, señaló que será necesario estudiar el contenido del decreto ley antes de valorarlo en detalle y reclamó conocer el texto completo. “Hay que ver la letra pequeña. No es la forma de trabajar que a nosotros nos gusta. Nos gustaría tener los textos y saber cómo se va a proceder”, afirmó.

No obstante, el presidente insistió en que, ante esta situación, “lo que no podemos hacer es dejar a estas personas en una situación de vulnerabilidad”.

El presidente de Canarias afronta la segunda jornada de su viaje institucional en Marruecos, una visita con la que el Ejecutivo autonómico refuerza su proyección exterior en el continente africano y consolida su apuesta por la cooperación internacional en el Atlántico medio.

La agenda de este martes incluye una visita a la Ciudad de la Innovación de Souss-Massa y al puerto de Agadir, hasta donde se ha desplazado un equipo de los Servicios Informativos de Televisión Canaria para seguir de cerca el desarrollo del viaje y recoger las valoraciones del presidente.

Convenios de colaboración para fortalecer el eje Atlántico

En el marco de esta misión oficial, Fernando Clavijo anunció ayer, lunes, la firma de diez convenios de colaboración entre Canarias y la región marroquí de Souss-Massa, además de un memorando de entendimiento destinado a fortalecer el denominado “eje Atlántico”. En este contexto, el presidente subrayó que “está empezando a cristalizarse, en materia de convenios de colaboración, el trabajo que llevamos haciendo durante dos años y medio”.

Clavijo destacó además la dimensión de la delegación desplazada a Marruecos y el alcance de los acuerdos alcanzados: “Esta delegación, que es la más numerosa y la más importante que nunca se ha realizado, con los dos rectores de las universidades públicas al frente, con distintos clústeres y empresas turísticas, industriales y logísticas, ha permitido ir cerrando una serie de acuerdos de los que en los próximos meses se empezarán a ver sus frutos”, señaló.

Clavijo subrayó que el objetivo de esta hoja de ruta es “generar un gran espacio de progreso” y poner en valor la posición estratégica del Archipiélago. “La tan ansiada ubicación estratégica de Canarias debe servir para generar progreso en África occidental y conectarnos con Europa y América”, afirmó.

Un espacio de oportunidad para el empresariado canario

En relación con las similitudes entre Canarias y Agadir, Clavijo destacó las oportunidades que se abren para el tejido empresarial canario. “Nos permite generar un espacio de oportunidad donde el empresariado canario puede venir, emprender y colaborar con el desarrollo turístico. Al final se trata de generar desarrollo y progreso en un entorno donde Canarias tiene liderazgo. Somos Europa, formamos parte de la Unión Europea y contamos con una amplia experiencia turística que puede contribuir a crear esas oportunidades, lideradas por empresarios canarios”, apuntó.

Durante la misión institucional se han celebrado más de 60 reuniones con empresas, universidades y distintos sectores, muchas de ellas orientadas a sentar las bases de futuras colaboraciones. “Son pequeñas reuniones y pequeños convenios que van generando una relación de confianza e intercambio que en los próximos años será determinante”, explicó Clavijo, citando ejemplos como la conectividad aérea y marítima, acuerdos científicos, proyectos vinculados al agua o el impulso a startups.

Como balance final de la visita oficial, el presidente destacó el potencial de la cooperación con Marruecos y el papel que puede desempeñar Canarias. “En la otra orilla, a menos de 90 kilómetros de Canarias, están sucediendo muchas cosas buenas en las que Canarias puede aportar valor añadido, conocimiento y un amplio campo de oportunidades”, señaló, destacando también la implicación del empresariado, las patronales y las dos universidades públicas.

“Se trata de estrechar lazos desde el respeto, la igualdad y la voluntad de generar ese espacio del Atlántico medio, con consecuencias positivas para la sociedad canaria”, concluyó.