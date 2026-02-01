ES NOTICIA

Persisten las labores de búsqueda de la mujer desaparecida en el norte de Tenerife

RTVC / Europa PRESS
Efectivos de emergencia han retomado este domingo el dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en la noche del pasado miércoles en la costa de Tacoronte, en Tenerife.

Operativo de búsqueda de la mujer desaparecida. Imagen archivo RTVC.

El operativo, activado por aire y tierra, lo componen este domingo un helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, así como patrullas de la Guardia Civil. Según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

Durante la mañana de este domingo también se han incorporado equipos de Protección Civil de Tacoronte, ampliando la búsqueda hasta El Sauzal.

Comunicado el incidente en la noche del pasado miércoles, se activó la búsqueda. El jueves, el oleaje impidió las labores por mar, que se retomaron el viernes y el sábado sin resultado.

