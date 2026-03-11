‘El Análisis Internacional’ estudia los intereses de Israel y Estados Unidos en la ofensiva contra Irán

El programa dirigido por Javier Granados analiza este jueves a las 18:30 horas la estrategia de Tel Aviv y Washington contra el régimen iraní

El programa de la Radio Canaria ‘El Análisis Internacional’ presenta este jueves 12 de marzo, a las 18:30 horas, un nuevo episodio enfocado en los intereses estratégicos de Israel y Estados Unidos en su ofensiva sobre Irán. En la segunda semana de operaciones militares, el espacio dirigido y presentado por Javier Granados aborda las claves políticas de Washington y Tel Aviv para atacar al régimen de los ayatolás. Para profundizar en la materia, el programa contará con la participación de Mario Sznajder, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Con Sznajder se analizará cómo el primer ministro Benjamin Netanyahu aprovecha el respaldo estadounidense para intentar debilitar o derrocar al régimen iraní, buscando imponer un nuevo liderazgo en Teherán que elimine la amenaza constante contra la existencia del Estado de Israel.

El profesor también explicará el fenómeno de la fatiga social en Israel tras dos años y medio de guerra; un cansancio que convive, paradójicamente, con un apoyo cerrado de la población a la política de fuerza contra Irán.

Bombardeos iniciados por Israel en Beirut, capital de Líbano, este miércoles 11 de marzo. Líbano supone para Tel Aviv una pieza clave debido a la presencia de Hezbolá y a su cercanía geográfica al tener frontera directa.

Dificultades internas de Teherán y riesgo de guerra civil

La segunda entrevista que ofrece esta semana ‘El Análisis Internacional’ será con Daniel Bashandé, analista de origen iraní, quien expondrá las dificultades reales para derrocar al régimen de los ayatolás. Durante la charla con Javier Granados, se planteará el riesgo de una guerra civil debido a la polarización entre los defensores de Teherán y las minorías opositoras. El régimen cuenta todavía con una amplia base social, en torno al 50%, mientras que la otra mitad son minorías que en muchos casos no apoyan a Teherán. Bashandé también detallará la importancia de la Guardia Revolucionaria en el régimen iraní y de su fortaleza en la estructura de seguridad del país.

Finalmente, se examinará con este experto la estrategia de Irán para intentar expandir el conflicto por toda la región y cuál podría ser la respuesta de los países de la península arábiga ante esta escalada. El programa ofrece así una visión completa sobre la complejidad de un enfrentamiento que mantiene en vilo la estabilidad del área y la seguridad internacional.