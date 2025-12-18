La campaña del programa Gran Canaria Me Gusta pone en valor el consumo de cercanía y el apoyo al sector primario insular en Navidad en el Mercado de Vegueta

El Cabildo anima a consumir producto local en Navidad con una acción en el Mercado de Vegueta. RTVC

El Cabildo de Gran Canaria llevó a cabo este jueves una acción promocional en el Mercado de Vegueta para fomentar el consumo de producto local durante las fiestas navideñas.

La iniciativa, impulsada a través del programa Gran Canaria Me Gusta, buscó sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de apostar por el producto de kilómetro cero.

La consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, participó en el reparto de bolsas reutilizables y destacó el papel de los mercados como espacios clave para apoyar a los productores locales y a la economía insular.

Venta de cercanía

A la acción se sumaron representantes de distintos mercados de la capital, así como de entidades comerciales.

Desde el Cabildo se subraya que este tipo de campañas refuerzan la venta de cercanía en un periodo clave para el sector y forman parte de una estrategia continuada para acercar el producto local a la ciudadanía y promover un consumo responsable y sostenible.