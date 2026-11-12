El CIS sitúa al PSOE como primera fuerza en Canarias y deja a CC fuera del Congreso

El macrosondeo preelectoral otorga a los socialistas entre 6 y 8 diputados en las Islas, el doble que al PP, mientras Vox igualaría a los populares. Unidad del Pueblo Canario podría conseguir hasta dos escaños

El macrosondeo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este jueves, sitúa al PSOE como primera fuerza política en Canarias de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con una estimación de entre 6 y 8 diputados. El PP y Vox quedarían empatados, con una horquilla de entre 3 y 4 escaños cada uno, mientras que Unidad del Pueblo Canario (UPC) podría irrumpir en el Congreso con hasta dos representantes. Por su parte, CC-Primero Canarias se quedaría sin representación parlamentaria.

Imagen de archivo. Europa Press

En el conjunto de España, el estudio también concede la victoria al PSOE, al que atribuye entre 134 y 143 diputados. El PP y Vox obtendrían sendas horquillas de escaños que, en ningún caso, permitirían sumar una mayoría absoluta en el Congreso.

El PSOE lidera en las dos provincias

De los quince diputados que corresponden a Canarias, el PSOE conseguiría entre 6 y 8 representantes, frente a los 3 o 4 del PP y Vox. UPC podría obtener entre ninguno y dos escaños, mientras que CC-Primero Canarias no lograría representación.

Por provincias, el PSOE también encabeza las previsiones tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife. En la circunscripción oriental, los socialistas obtendrían entre 3 y 4 diputados, el PP conseguiría dos y Vox otros dos. UPC podría hacerse con entre cero y un representante.

En Santa Cruz de Tenerife, donde se eligen siete diputados, el PSOE lograría entre 3 y 4 escaños, mientras que el PP y Vox se moverían entre uno y dos cada uno. UPC también tendría opciones de conseguir un representante.

Las cifras para el conjunto del Archipiélago proceden de sumar los extremos de las horquillas provinciales. En Las Palmas, el último de los ocho escaños se lo disputarían el PSOE y UPC, mientras que en Santa Cruz de Tenerife Coalición Canaria perdería el diputado que consiguió en las elecciones generales de 2023.

Intención de voto: el PSOE aventaja a sus rivales

En cuanto a la intención directa de voto, el 28,4 % de los encuestados en Canarias afirma que votaría al PSOE. Vox ocupa la segunda posición, con el 17,3 %, seguido del PP, que alcanza el 14,9 %.

UPC obtiene el 6,6 % de las respuestas espontáneas, mientras que CC-Primero Canarias reúne el 3,4 %. Se Acabó la Fiesta alcanza el 2,1 %. Por detrás aparecen el Frente Obrero, con el 0,3 %, y PACMA y Drago Canarias Verdes, ambos con el 0,2 %.

Estos porcentajes corresponden a las respuestas espontáneas de los entrevistados cuando el CIS les pregunta a qué partido votarían. El 18,4 % de los encuestados en Canarias todavía no sabe qué formación elegirá, mientras que el 3 % no contesta.

Las Palmas y Tenerife: diferencias en el voto indeciso

En la provincia de Las Palmas, el PSOE alcanza el 29,2 % de intención directa de voto, seguido de Vox, con el 18 %, y del PP, con el 14,9 %. UPC consigue el 6,5 % y CC-Primero Canarias se queda en el 3 %.

En esta circunscripción, el porcentaje de indecisos se sitúa en el 17,4 %, por debajo del dato registrado en el conjunto del Archipiélago.

En Santa Cruz de Tenerife, el PSOE vuelve a encabezar las preferencias, con el 27 %. Vox ocupa la segunda posición, con el 16,5 %, mientras que el PP alcanza el 15,2 %. UPC reúne el 6 % de las respuestas y CC-Primero Canarias, el 3,3 %.

La provincia occidental presenta un porcentaje de indecisos más elevado: el 21,1 % de los encuestados todavía no tiene decidido su voto, casi cuatro puntos más que en Las Palmas.

Sánchez también lidera las preferencias para presidir el Gobierno

El CIS también pregunta a los ciudadanos canarios quién prefieren que ocupe la Presidencia del Gobierno tras las próximas elecciones. Pedro Sánchez encabeza las preferencias, con el 30,8 %, seguido de Alberto Núñez Feijóo, que obtiene el 20,5 %.

Santiago Abascal reúne el 16,8 % de las respuestas, mientras que Gabriel Rufián alcanza el 5,5 %.

Una muestra de 2.010 personas en Canarias

El Centro de Investigaciones Sociológicas realizó las entrevistas entre el 7 y el 30 de octubre. El estudio contó con 2.010 participantes en Canarias, de los que 1.033 residen en la provincia de Las Palmas y 977 en Santa Cruz de Tenerife.

La ficha técnica establece un margen de error del 2,2 % para el conjunto del Archipiélago. Por provincias, el margen se sitúa en el 3,1 % en Las Palmas y en el 3,2 % en Santa Cruz de Tenerife.