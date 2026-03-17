El Granca Live Fest corona su cartel de 2026

El festival amplía su programación a una cuarta jornada dominical para celebrar su quinto aniversario por todo lo alto

El Granca Live Fest ya tiene cerrada su hoja de ruta para 2026. La organización ha anunciado las últimas piezas de su puzle musical: Lauryn Hill, Juan Luis Guerra, Omar Courtz y Maroon 5 completan el elenco de artistas. Esta edición adquiere un matiz especial, ya que la banda estadounidense liderada por Adam Levine no solo clausura el evento, sino que motiva la creación de una jornada extra el domingo 5 de julio para conmemorar los cinco años de vida de la cita.

Cartel del Granca Live Fest 2026

Del 2 al 5 de julio, el Estadio de Gran Canaria se transformará en el epicentro de la música en España. El recinto vibrará con una mezcla ecléctica que abraza desde el pop internacional y los ritmos latinos hasta la pujante escena urbana. Con estas incorporaciones, el festival asegura su posición como uno de los encuentros culturales más potentes del verano europeo.

Una apertura histórica con aroma a soul y hip-hop

La leyenda Ms. Lauryn Hill asumirá el protagonismo absoluto durante la jornada inaugural del jueves 2 de julio. La ganadora de cinco premios Grammy llega a la isla precedida por el éxito de «The Miseducation of Lauryn Hill», una obra que la crítica musical todavía señala como uno de los discos más influyentes de la era contemporánea.

Su presencia en el escenario supone un hito para el archipiélago. Hill revolucionó el hip-hop y el R&B con una voz que definió a una generación entera. Al abrir el festival, la organización apuesta por una de las figuras con mayor prestigio y legado de la industria global, marcando un listón de calidad altísimo desde el primer minuto.

El idilio de Juan Luis Guerra con Canarias y el empuje urbano

El viernes 3 de julio el protagonismo recaerá en el maestro Juan Luis Guerra. El icono dominicano, que atesora 22 premios Grammy y Latin Grammy, regresa a una tierra con la que mantiene un vínculo emocional profundo. Sus más de 30 millones de discos vendidos avalan una trayectoria de cuatro décadas donde ha globalizado la bachata y el merengue.

La noche del viernes también contará con la energía de Omar Courtz, una de las realidades más sólidas de la nueva generación urbana latina. El artista aterriza en Gran Canaria con el respaldo de millones de oyentes digitales y colaboraciones de primer nivel, equilibrando el cartel entre la maestría clásica y las tendencias actuales.

Un fin de fiesta gratuito para los abonados con Maroon 5

La gran sorpresa de esta edición reside en la jornada adicional del domingo 5 de julio. Maroon 5 aterrizará con su arsenal de éxitos globales como Sugar o Moves Like Jagger para poner el broche de oro al quinto aniversario. La banda, que supera los 100 millones de discos vendidos, compartirá escenario con una selección de talento local canario.

Un detalle fundamental para los seguidores es que todas las personas con abono de tres días accederán gratis a esta cuarta jornada. Esta decisión de la promotora New Event busca premiar la fidelidad del público y maximizar la experiencia de un festival que ya ha generado un impacto económico de 95 millones de euros desde su nacimiento en 2022.

Venta de entradas

Los abonos y las entradas de día saldrán a la venta el próximo miércoles 18 de marzo a las 12:00 horas (hora canaria) a través de la web oficial del evento.