Tras volver a mostrar todo su potencial un año más, Canarias ha cerrado esta edición de Fitur confiando no solo en estabilizar el número de turistas que visitan las islas, sino sobre todo en lo que dejan.

Además, la feria ha servido este año para constituir la comisión público-privada que desarrollará proyectos de regeneración ambiental. Un programa que busca contribuir a la sostenibilidad turística.

Desarrollo de la feria

La 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la que ha pesado la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ha cerrado este domingo con un balance «positivo», ya que ha revalidado su capacidad de convocatoria, con algo más de 255.000 visitantes en sus cinco jornadas, y ha generado un impacto económico para Madrid de 505 millones de euros.

Durante los días profesionales, se han consolidado las cifras de la última edición de 155.000 visitantes, con un repunte del 12 % de la visita internacional, en línea con el crecimiento del 11 % de los expositores internacionales, han informado este domingo los organizadores del evento en un comunicado.

Número de asistentes

Fitur 2026 ha alcanzado las cifras históricas de 2025 en términos de asistentes y ha crecido en las de visitantes internacionales, ha señalado este domingo en declaraciones a los medios el vicepresidente ejecutivo de Ifema, Daniel Martínez.

«Estamos muy contentos. A pesar de haber transcurrido Fitur en el contexto del trágico accidente ferroviario de Adamuz (en el que fallecieron 45 personas), ha sido un éxito», ha afirmado el directivo, que ha destacado también el impacto económico en Madrid de esta nueva edición, de 505 millones de euros, un 3,7 % más frente a los 487 millones de 2025.

Economía y turismo

Además de dicho impacto económico, Fitur ha apoyado el mantenimiento de 3.753 puestos de trabajo, confirmando su papel como «uno de los eventos internacionales más importantes de todo el año» en la región, y ha contribuido a la dinamización de la economía y el turismo nacional, de acuerdo con Ifema