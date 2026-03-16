El administrador general de RTVC, César Toledo, compareció este lunes en la comisión parlamentaria sobre RTVC en la Cámara autonómica

La Audiencia de Cuentas ha avalado los procesos de contratación de Radio Televisión Canaria (RTVC) de los últimos años. Así se ha puesto de manifiesto este lunes en el Parlamento de Canarias, donde ha comparecido el administrador general de RTVC, César Toledo.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Una comisión parlamentaria en la que la oposición ha mostrado su preocupación por los recientes ceses y dimisiones en el ente público.

PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) han pedido explicaciones por la marcha de trabajadores y trabajadoras en los últimos meses.

Centro de producción de Televisión Canaria en Santa Cruz de Tenerife. Imagen RTVC

También desde la oposición, Vox se ha referido al último informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas.

El director general de RTVC ha explicado que en los últimos dos años se han reducido los contratos de adjudicación directa tal y como acredita el órgano fiscalizador.

Sobre la audiencia, el administrador general ha dicho que en febrero RTVC se situó como la segunda cadena autonómica más competitiva del país.