La Brigada «Canarias» XVI celebra este domingo su 18º aniversario

El acto contará con el teniente general, Julio Salom y contará además con la participación de todas las unidades que integran esta Brigada

La Base «General Alemán Ramírez», ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, acogerá este domingo, 1 de febrero, un acto militar. En cocnreto, para conmemorar el 18º aniversario de la creación de la Brigada «Canarias» XVI.

Efectivos de la Brigada ‘Canarias’ XVI durante su entrenamiento en Canarias. Archivo.

Jefe de Mando de Canarias

El acto estará presidido por el teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra. Del mismo modo, contará además con la participación de todas las unidades que integran esta Brigada, según ha informado el Mando de Canarias en nota de prensa.

Además al acto se espera que asistan destacadas autoridades civiles y militares, veteranos, granaderos de honor y familiares, incluidos los de aquellos que han sido heridos o fallecidos en acto de servicio.

Archipiélago canario

La Brigada «Canarias» XVI (BRICAN XVI) fue creada en 2008 y se estableció con el propósito de reunir en una gran unidad los recursos necesarios para la maniobra, el apoyo logístico y las operaciones de defensa desplegadas en el archipiélago canario.

Resaltan que desde su creación ha sido una «pieza clave» en la seguridad y estabilidad de una región estratégica como Canarias.