El encuentro pone de relieve la capacidad de los negocios de El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife para conectar con otras, ganar competitividad y acceder a nuevos mercados
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Departamento Internacional, reunió esta mañana en el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey a más de 30 empresas de El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife en la primera edición de la Feria Canarias Expande.
El encuentro, que contó con la financiación de la Consejería de Economía, Comercio, Industria y Autónomos del Gobierno de Canarias a través del programa Canarias Expande, permitió a las empresas participantes exponer sus productos y servicios en diferentes stands informativos.
El objetivo de la feria fue favorecer y propiciar que pudieran acercar su oferta a otras organizaciones y establecer, así, nuevas oportunidades de colaboración y negocio tanto a nivel regional como internacional.
El acto de inauguración contó con la presencia del presidente de la Cámara, Santiago Sesé, y de la viceconsejera de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Jimena Delgado. También asistieron el consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carbajal; la directora territorial de Comercio e ICEX en Santa Cruz de Tenerife, Cristina García, y el director insular de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, Pedro González.
Generar nuevas oportunidades
Santiago Sesé destacó que la feria “ha permitido a las empresas conocerse mejor entre ellas, haciendo que una de La Palma pueda encontrar un distribuidor en Tenerife; que una de El Hierro pueda establecer una colaboración con otra de La Gomera; o que una empresa turística descubra que, a pocos kilómetros, existe un proveedor con el que puede desarrollar un nuevo producto o servicio”.
“Esa ha sido la principal meta de la feria: abrir puertas y generar oportunidades que puedan mantenerse en el tiempo”, afirmó y añadió que “nuestro mayor potencial reside en lo que pueden lograr los negocios si trabajan juntos a través de una estrecha cooperación”.
Por su parte, la viceconsejera de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Jimena Delgado, subrayó la importancia de iniciativas como Canarias Expande para reforzar la competitividad del tejido empresarial de las islas y fomentar la regionalización como paso previo a la internacionalización. “Canarias Expande es una apuesta para favorecer que las empresas que quieren dar el salto al exterior, exploren primero en el entorno más cercano y encuentren en la colaboración entre islas una palanca real para crecer, innovar y llegar a nuevos mercados”, señaló Delgado.
La viceconsejera destacó que el programa permite “reducir barreras que históricamente han condicionado la actividad empresarial en Canarias, como la lejanía, los costes logísticos o el tamaño reducido de muchos mercados locales”. “El Gobierno de Canarias quiere acompañar a las pymes, micropymes y autónomos en ese salto, ofreciéndoles herramientas, tutorizacion, formación y acceso a redes comerciales que les permitan convertir su talento y la calidad de sus productos y servicios en oportunidades de negocio dentro y fuera del archipiélago”, añadió.
La distancia no es una barrera
Delgado también valoró el carácter interinsular de la feria, que reunió a empresas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. “Este encuentro demuestra que la distancia entre islas no tiene por qué ser una barrera, sino una ventaja: cuando las empresas canarias se conocen, cooperan y complementan sus capacidades, ganan todas”, afirmó.
La feria ofreció un amplio espacio de demostraciones, muestras, degustaciones y otras experiencias por parte de las organizaciones, que les permitió conectar con nuevos clientes, proveedores, distribuidores o colaboradores. Otra de las líneas de desarrollo del encuentro se basó en ayudarlas a identificar sinergias con otros sectores de actividad, fomentando las relaciones y el diálogo comercial.
El intercambio de ideas y perspectivas empresariales fue amplio y diverso gracias a la participación de negocios de sectores como la alimentación, el turismo, el bienestar, los servicios profesionales y otras actividades con potencial de crecimiento en las islas.
Empresas canarias con visión global
El evento fue también una oportunidad para hacer un balance del funcionamiento, los objetivos y los resultados del programa Canarias Expande, la iniciativa que dio nombre a la feria.
El proyecto de la Cámara y del Gobierno de Canarias ha registrado un aumento de más del 130% en la participación de empresas en tan solo tres años de funcionamiento.
La exposición de los datos corrió a cargo del director del Departamento Internacional de la institución, Aythami Abrante, y de la técnica Ana Gómez, quienes desgranaron la amplia red de empresas que acogió el programa en toda la provincia.
Tenerife incorporó 19 empresas, La Palma nueve, La Gomera cinco y El Hierro dos, lo que hace un total de 35 entidades seleccionadas para formar parte del proyecto.
La distribución de negocios representó la composición y diversidad de la economía regional, con 21 centrados en el producto y 14 en servicios.
El programa se consolidó como una herramienta estratégica en el acompañamiento de las pymes y micropymes hacia sus procesos de expansión comercial, tanto en otras islas del archipiélago como en la península y en el resto del mundo.
La visión ambiciosa de la iniciativa radica en transformar los obstáculos de crecer fuera del mercado canario, como la condición insular o los costes logísticos, en vías de éxito para reivindicar la calidad de los productos y servicios, el talento de los profesionales y la capacidad para competir más allá de Canarias.
Más allá del asesoramiento
Canarias Expande combina el acompañamiento experto y la formación práctica a través de jornadas formativas y otras actividades complementarias de apoyo al crecimiento regional e internacional.
El año 2026 supuso un paso significativo para el programa en cuanto a alcance y radio de acción, ya que afianzó su presencia en las Islas Verdes.
Entre las acciones más destacadas sobresalen la colaboración con la Denominación de Origen de El Hierro y Proexca para la formación de bodegueros en lo que se refiere a ferias y actividades comerciales.
Otro de los hitos fue la colaboración con Sodepal, Proexca y el Cabildo de La Palma para impulsar la actividad económica de empresas del sector agroalimentario en la apertura de nuevos mercados en Asia.