El encuentro pone de relieve la capacidad de los negocios de El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife para conectar con otras, ganar competitividad y acceder a nuevos mercados

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Departamento Internacional, reunió esta mañana en el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey a más de 30 empresas de El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife en la primera edición de la Feria Canarias Expande.

RTVC

El encuentro, que contó con la financiación de la Consejería de Economía, Comercio, Industria y Autónomos del Gobierno de Canarias a través del programa Canarias Expande, permitió a las empresas participantes exponer sus productos y servicios en diferentes stands informativos.

El objetivo de la feria fue favorecer y propiciar que pudieran acercar su oferta a otras organizaciones y establecer, así, nuevas oportunidades de colaboración y negocio tanto a nivel regional como internacional.

El acto de inauguración contó con la presencia del presidente de la Cámara, Santiago Sesé, y de la viceconsejera de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Jimena Delgado. También asistieron el consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carbajal; la directora territorial de Comercio e ICEX en Santa Cruz de Tenerife, Cristina García, y el director insular de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, Pedro González.

Generar nuevas oportunidades

Santiago Sesé destacó que la feria “ha permitido a las empresas conocerse mejor entre ellas, haciendo que una de La Palma pueda encontrar un distribuidor en Tenerife; que una de El Hierro pueda establecer una colaboración con otra de La Gomera; o que una empresa turística descubra que, a pocos kilómetros, existe un proveedor con el que puede desarrollar un nuevo producto o servicio”.

“Esa ha sido la principal meta de la feria: abrir puertas y generar oportunidades que puedan mantenerse en el tiempo”, afirmó y añadió que “nuestro mayor potencial reside en lo que pueden lograr los negocios si trabajan juntos a través de una estrecha cooperación”.

Por su parte, la viceconsejera de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Jimena Delgado, subrayó la importancia de iniciativas como Canarias Expande para reforzar la competitividad del tejido empresarial de las islas y fomentar la regionalización como paso previo a la internacionalización. “Canarias Expande es una apuesta para favorecer que las empresas que quieren dar el salto al exterior, exploren primero en el entorno más cercano y encuentren en la colaboración entre islas una palanca real para crecer, innovar y llegar a nuevos mercados”, señaló Delgado.

Santiago Sesé y Jimena Delgado. Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife

La viceconsejera destacó que el programa permite “reducir barreras que históricamente han condicionado la actividad empresarial en Canarias, como la lejanía, los costes logísticos o el tamaño reducido de muchos mercados locales”. “El Gobierno de Canarias quiere acompañar a las pymes, micropymes y autónomos en ese salto, ofreciéndoles herramientas, tutorizacion, formación y acceso a redes comerciales que les permitan convertir su talento y la calidad de sus productos y servicios en oportunidades de negocio dentro y fuera del archipiélago”, añadió.

La distancia no es una barrera

Delgado también valoró el carácter interinsular de la feria, que reunió a empresas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. “Este encuentro demuestra que la distancia entre islas no tiene por qué ser una barrera, sino una ventaja: cuando las empresas canarias se conocen, cooperan y complementan sus capacidades, ganan todas”, afirmó.

La feria ofreció un amplio espacio de demostraciones, muestras, degustaciones y otras experiencias por parte de las organizaciones, que les permitió conectar con nuevos clientes, proveedores, distribuidores o colaboradores. Otra de las líneas de desarrollo del encuentro se basó en ayudarlas a identificar sinergias con otros sectores de actividad, fomentando las relaciones y el diálogo comercial.

El intercambio de ideas y perspectivas empresariales fue amplio y diverso gracias a la participación de negocios de sectores como la alimentación, el turismo, el bienestar, los servicios profesionales y otras actividades con potencial de crecimiento en las islas.

Empresas canarias con visión global

El evento fue también una oportunidad para hacer un balance del funcionamiento, los objetivos y los resultados del programa Canarias Expande, la iniciativa que dio nombre a la feria.

El proyecto de la Cámara y del Gobierno de Canarias ha registrado un aumento de más del 130% en la participación de empresas en tan solo tres años de funcionamiento.

La exposición de los datos corrió a cargo del director del Departamento Internacional de la institución, Aythami Abrante, y de la técnica Ana Gómez, quienes desgranaron la amplia red de empresas que acogió el programa en toda la provincia.

Tenerife incorporó 19 empresas, La Palma nueve, La Gomera cinco y El Hierro dos, lo que hace un total de 35 entidades seleccionadas para formar parte del proyecto.

La distribución de negocios representó la composición y diversidad de la economía regional, con 21 centrados en el producto y 14 en servicios.

Santiago Sesé. Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife

El programa se consolidó como una herramienta estratégica en el acompañamiento de las pymes y micropymes hacia sus procesos de expansión comercial, tanto en otras islas del archipiélago como en la península y en el resto del mundo.

La visión ambiciosa de la iniciativa radica en transformar los obstáculos de crecer fuera del mercado canario, como la condición insular o los costes logísticos, en vías de éxito para reivindicar la calidad de los productos y servicios, el talento de los profesionales y la capacidad para competir más allá de Canarias.

Más allá del asesoramiento

Canarias Expande combina el acompañamiento experto y la formación práctica a través de jornadas formativas y otras actividades complementarias de apoyo al crecimiento regional e internacional.

El año 2026 supuso un paso significativo para el programa en cuanto a alcance y radio de acción, ya que afianzó su presencia en las Islas Verdes.

Entre las acciones más destacadas sobresalen la colaboración con la Denominación de Origen de El Hierro y Proexca para la formación de bodegueros en lo que se refiere a ferias y actividades comerciales.

Otro de los hitos fue la colaboración con Sodepal, Proexca y el Cabildo de La Palma para impulsar la actividad económica de empresas del sector agroalimentario en la apertura de nuevos mercados en Asia.