La música de banda de Gran Canaria celebra sus 25 años en ‘Noveno Auditorio’

El presidente de la Federación Grancanaria de Bandas de Música, Marcos García Guerra, habla sobre el V Encuentro Insular de Bandas de Gran Canaria

Además, el programa ahonda en la agenda cultural con la Gran Canaria Wind Orchestra, la obra teatral «Carmen, nada de nadie», y los conciertos de la Fundación Nino Díaz en Lanzarote

Irrumpe en las ondas de la Radio Canaria al ritmo de las Bandas de Gran Canaria el próximo episodio de ‘Noveno Auditorio‘, este jueves 2 de octubre a partir de las 23:00 horas. Este espacio en el que se fusionan la música y otras artes que presenta Rubén Mayor, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Canarias, conversa con Marcos García Guerra, presidente de la Federación Grancanaria de Bandas de Música, para conmemorar su XXV aniversario. La Federación, compuesta por 17 bandas de diversos municipios, es una pieza clave en la formación y dinamización cultural de la isla.

El presidente de la federación ofrecerá todos los detalles del V Encuentro Insular de Bandas de Gran Canaria, que se celebrará entre octubre y noviembre en Agüimes, Gáldar, Arucas, Mogán y La Aldea de San Nicolás. La temática será «Bandas Sonoras» y arrancará el próximo 6 de octubre en Agüimes. Contará con la participación de la Agrupación Musical Cumbres y Costas de la Villa de Moya, la Asociación Cultural Musical Barahona Lomo Blanco, y la Banda Municipal de Música de Agüimes.

Agenda para 5 Sentidos: De la zarzuela a un retrato de la Transición

El programa ofrecerá una visión general de la agenda cultural en algunas islas. David Fiuza, director titular de la Gran Canaria Wind Orchestra, visitará el estudio para hablar del inicio de la XI temporada con el concierto de zarzuela en el Alfredo Kraus, junto a la soprano Judith Pezoa y el tenor Juan Antonio Sanabria.

David Fiuza, director titular de la GC Wind Orchestra. Gran Canaria Wind Orchestra.

En el ámbito teatral, se conversará con la actriz Carmen Argüello, protagonista de «Carmen, nada de nadie» en el Teatro Cuyás este fin de semana. La obra, de Francisco Justo Tallón y Miguel Pérez García, es un intenso retrato de Carmen Díez de Rivera, una mujer clave en la Transición española que, con su inteligencia y tesón, desafió las convenciones sociales y políticas de su tiempo.

Escena de «Carmen, nada de nadie», obra que se estrena próximamente en el Teatro Cuyás.

Microcosmos y El Atril

El experto Nino Díaz presentará la programación de fin de año de la Fundación Nino Díaz en Lanzarote, destacando la actuación del Cuarteto de Cuerda MSM con obras de Beethoven, Ravel y Nino Díaz, la Gala de Zarzuela, que se enmarca dentro del IV Festival de Ópera de Lanzarote, y el espectáculo Bajo la máscara del placer, que forma parte del IV Festival de Tiempos Modernos basado en cine mudo con música en vivo.

Finalmente, en El Atril, la voz de Paco Grimón deleitará a la audiencia con una cuidada selección de obras musicales que evocan el espíritu del otoño.