La Plataforma de las Radio Televisiones Públicas en Lucha se reúnen con la diputada Cristina Valido

Redacción RTVC
Los trabajadores de los medios públicos autonómicos, integrados en la Plataforma de las Radio Televisiones Públicas en Lucha, han mostrado su preocupación por las injerencias políticas y la privatización de los medios públicos

Integrantes de las Radios Televisiones Públicas en Lucha con la diputada Cristina Valido. Imagen RTVC
La diputada en el Congreso por Coalición Canaria, Cristina Valido, se reunía este miércoles con los integrantes de la Plataforma de las Radio Televisiones Públicas en Lucha. Los trabajadores de los medios públicos autonómicos se oponen a la manipulación y a su privatización.

La diputada canaria se ha comprometido a preguntar en el Congreso sobre el reglamento europeo que vela por la vigilancia de la injerencia política en los Estados miembros y ha asegurado que le trasladará al Ejecutivo canario la preocupación existente por los trabajadores de los servicios informativos de Televisión Canaria, por el artículo que deja la puerta abierta a una posible privatización.

