Las Palmas de Gran Canaria oficializa su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha dicho que aunque el plazo oficialmente finaliza este lunes, «nosotros el pasado día 23 de diciembre la formalizamos a través de la plataforma» correspondiente.

De esta forma, la capital grancanaria ha presentado su «big book con todos los proyectos que ha ido trabajando» de cara a lograr tal distinción, a la que ya aspiró como «Ciudad-Isla», sin éxito, en 2016.

Darias ha agradecido a la corporación que preside y «a toda la sociedad civil que ha estado implicada desde el primer momento» el apoyo que han brindado a este nuevo intento, concebido como una «Rebelión de la geografía».

«Hoy compartimos una emoción. Ya somos ciudad candidata. El lunes sabremos definitivamente, las ciudades que se van a presentar», ha referido la alcaldesa, quien, en anteriores ocasiones ha destacado que esta es la convocatoria a la que más urbes españolas concurren.