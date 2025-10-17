El exitoso formato presentado por Elvis Sanfiel regresa este sábado 18 de octubre, a las 21:20 horas, con más música, humor y espectáculo que nunca

La noche de los sábados vuelve a brillar en Televisión Canaria con el estreno de una nueva temporada de ‘Noche de Taifas‘, el programa presentado por Elvis Sanfiel que regresa con el mayor show televisivo hecho en las islas. El formato vuelve con energías renovadas, nuevas secciones y el mismo espíritu festivo que lo ha convertido en uno de los espacios más seguidos y queridos del canal público.

Tras más de una década en antena, el programa alcanza su duodécima temporada consolidado como un referente del entretenimiento en Canarias. Durante el descanso estival, el Patio María Mérida, epicentro del programa, ha sido renovado con un nuevo decorado y mejoras técnicas que prometen hacer de esta edición la más vibrante hasta la fecha.

La música y el talento isleño seguirán siendo los grandes protagonistas. Artistas de todas las islas se darán cita cada semana en el patio más popular del Archipiélago para ofrecer noches inolvidables de música en directo. Folklore, boleros, rancheras, cumbias, salsa, merengue, reguetón o pop: todos los géneros que narran nuestra identidad y evolución como pueblo tendrán su espacio en el prime time de mayor duración y seguimiento de la televisión pública canaria.

No faltará la diversión y el humor con Magdalena “La Pimienta”, icónico personaje del programa que vuelve más disparatada que nunca con historias delirantes y recetas incomestibles en su ya popular espacio “Échale Pimienta”.

Vuelve 100% Folcklore

Especial apartado para el folklore. Tras el éxito y la buena acogida por parte de la audiencia de “100% Folklore”, esta temporada se mantiene este espacio dedicado exclusivamente a la divulgación de la música tradicional y a las agrupaciones folklóricas de las islas.

Cada sábado, el programa abrirá con un espacio de 30 minutos de duración, amodo de previa, dedicado a la música tradicional de las Islas. Por él pasarán las mejores agrupaciones del Archipiélago, parrandas, cantadores y bailadores que harán gala de los elementos propios de la tradición isleña, tanto en su repertorio como en el baile y la indumentaria.

Un escaparate al universo folclórico que hará las delicias de todos los amantes de la música y servirá como aperitivo de excepción antes de arrancar cada “Noche de Taifas”.