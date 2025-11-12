El programa de La Radio Canaria, presentado por Rubén Mayor, dedicará su entrega a la figura del compositor español

Además, repasará la actualidad de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife

El espacio de música y cultura de la Radio Canaria, ‘Noveno Auditorio’, regresa este jueves 13 de noviembre a las 23:00 horas con una entrega que celebra la figura del compositor Manuel de Falla (1876-1946). Bajo la dirección de Rubén Mayor, el programa explorará la época de transición entre los siglos XIX y XX de la mano del genio andaluz, cuya obra marcó un punto de inflexión en la vanguardia musical española.

A la izquierda, foto de Manuel de Falla. A la derecha, disco de Gustavo Díaz Jerez de las obras de Falla al piano.

El programa se centrará en dos obras clave de Falla. Por un lado, en Fantasia Bética con una selección al piano a cargo del tinerfeño Gustavo Díaz-Jerez. ‘Noveno Auditorio’ desvelará la interesante historia que vincula esta pieza, de lenguaje pianístico plenamente renovado, con el pianista Arthur Rubinstein y un encargo que también involucró a Igor Stravinsky.

Además, se detendrá en Cuatro Piezas Españolas. Una obra temprana que Falla sometió al juicio de colegas de la talla de Paul Dukas, Claude Debussy y Maurice Ravel, y que contiene los sugerentes títulos de Aragonesa, Cubana, Montañesa y Andaluza.

Homenaje a la Real Academia y el legado canario

En la sección de la agenda, ‘Noveno Auditorio’ se hace eco del 175º aniversario de la Real Academia Canaria de las Bellas Artes. Para ello, entrevistará a José Manuel Encinoso, clarinetista de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife y ganador del premio a la obra de banda sinfónica en este 2025.

Encinoso dirigirá a la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas en un concierto que interpretará obras de destacados compositores canarios como Francisco González Afonso, Agustín Ramos y Francisco Martín Rodríguez.

Además, Paco Grimón «abrirá el melón» con conciertos para piano y orquesta, recuperando el trabajo de autores clásicos de renombre, incluyendo a Clara Wieck, Mozart, Beethoven, Chopin y Grieg.