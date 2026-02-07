Desde Podemos se considera que el llamado ‘Decreto Canarias’ pone el foco en «beneficios fiscales y económicos» para «grandes fortunas y empresas del archipiélago»

Declaraciones: Noemí Santana, diputada de Podemos en el Congreso

La líder de Podemos en Canarias, Noemí Santana, ha admitido este sábado que su formación está “muy preocupada” por el llamado ‘Decreto Canarias’, ya que ha asegurado que el actual Gobierno de Canarias pondrá el foco “en beneficios fiscales y económicos” para “las grandes fortunas y empresas del archipiélago”.

Santana ha realizado estas declaraciones durante un encuentro ciudadano del partido celebrado en el Centro Cultural del Portezuelo, en Tegueste (Tenerife), donde ha participado junto a otros diputados como Martina Velarde (Andalucía) y Javier Sánchez (Murcia), así como con concejales de distintos ayuntamientos en las islas.

“Nosotras entendemos que ahora mismo la ciudadanía de Canarias tiene otras preocupaciones, como son la vivienda, la sostenibilidad territorial, el reforzamiento de nuestros servicios públicos más esenciales, como es la sanidad, como la educación, pero como son también los servicios sociales”, ha indicado la portavoz de Podemos.

Reunión de Podemos en Tegueste, Tenerife. Imagen RTVC

«Desandando» el camino del anterior gobierno

Al tiempo que ha admitido que a su formación le parece “muy doloroso” que el actual ejecutivo autonómico haya “desandado” el camino iniciado por el anterior gobierno, del que formaron parte junto al PSOE, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera.

“En la pasada legislatura dejamos unos servicios sociales consolidados y empezamos a liderar los rankings de las comunidades autónomas que más invertía en lo social. Se reducían las listas de espera en dependencia, se protegía a la ciudadanía y empezaba a disminuir la pobreza. Pero en estos años de gobierno de la derecha todo se ha echado a perder y volvemos a las andadas de siempre”, ha señalado Santana.

Por último, la diputada ha señalado que tiene “poca esperanza” en las medidas que puedan proponer Coalición Canarias y el Partido Popular y que no van a apoyar con sus votos en el Congreso “nada que no sea una solución real” para “los problemas de Canarias”.

Durante el encuentro ciudadano celebrado este sábado en el Portezuelo, los cargos públicos de Podemos han organizado varios debates sobre temas vinculados con los retos sociales, ecológicos y democráticos de las islas.

Entre ellos destacan varias mesas específicas sobre vivienda, feminismo y sostenibilidad ambiental, así como sobre propuestas e iniciativas para el “fortalecimiento interno del partido”.