Las personas del distrito de Anaga interesadas únicamente tendrán que acudir al taller en el horario y lugar correspondientes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del distrito Anaga, pondrá en marcha una programación de talleres gratuitos de manualidades navideñas. En concreto, dirigidos a los vecinos y vecinas del distrito, con el objetivo de ofrecer espacios de encuentro, creatividad y participación en torno a las próximas fiestas navideñas.

Imagen archivo RTVC.

La iniciativa se desarrollará en cuatro núcleos de Anaga y permitirá a las personas participantes elaborar diferentes elementos decorativos relacionados con la Navidad, fomentando las actividades creativas y la convivencia vecinal.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, pone en valor el esfuerzo del distrito por “acercar a los vecinos y vecinas del macizo actividades que fomenten la participación y el encuentro ciudadano”.

San Pedro de Igueste de Anaga

La concejala responsable del distrito Anaga, Gladis de León, señala que “los talleres comenzarán mañana, lunes 9 de noviembre, en Casas de la Cumbre, donde las sesiones tendrán lugar los días 9, 16, 23 y 30 de noviembre, en horario de 16:30 a 18:30 horas, en el centro social de Casas de la Cumbre, junto a la AAVV El Til”.

La programación continuará en Igueste, con sesiones los martes 10, 17 y 24 de noviembre y el 1 de diciembre, de 17:00 a 19:00 horas, en la Asociación de Mayores San Pedro de Igueste de Anaga.

Por su parte, en Almáciga los talleres se celebrarán los jueves 12, 19 y 26 de noviembre y el 3 de diciembre, también de 17:00 a 19:00 horas, en el centro social de Almáciga, en colaboración con la AAVV Nuestra Señora de Begoña.

Centro Social María Jiménez

Finalmente, María Jiménez acogerá las sesiones los viernes 13, 20 y 27 de noviembre y el 4 de diciembre, de 17:00 a 19:00 horas, en el Centro Social María Jiménez, junto a la Asociación de Mayores Virgen de Candelaria Dos Barrancos.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa. Las personas interesadas únicamente tendrán que acudir al taller en el horario y lugar correspondientes. No obstante, las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de llegada, por lo que se invita a las personas interesadas a participar en esta propuesta que combina creatividad, tradición navideña y convivencia en los diferentes núcleos del distrito.